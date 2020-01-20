Автоновости: Продажи премиальных машин в России растут, несмотря ни на что

Как себя чувствует российский рынок новых легковых автомобилей в целом, уже выяснилось: в 2019 году продажи несколько просели. Однако премиальный сегмент чувствует себя вполне неплохо и растет быстрее, чем весь рынок, вместе взятый, падает.

Сразу несколько люксовых и премиальных брендов отрапортовали по итогам 2019 года о рекордных продажах. Суммарно же этот сегмент рынка занял 159 400 машин. По данным агентства "Автостат", это на 5,1% больше, чем в 2018-м году, тогда как рынок в целом сократился на 2,3%.

Наибольшей популярностью у россиян пользовались два немецких бренда – Mercedes-Benz и BMW. Первый смог реализовать в нашей стране чуть более 42 тысяч машин, второй – 41,5 тысячи автомобилей. Нетрудно заметить, что два лидера контролируют больше половины премиального сегмента в России – и с огромным отрывом, так как продажи занявшего третью позицию бренда Lexus не превысили 22,4 тысячи экземпляров.

В России дорожают автомобили с пробегом: "вторичка" тоже падает

Замыкают пятерку лидеров марка Audi (16,3 тысяч автомобилей) и шведская Volvo (8,8 тысяч штук), которой в затылок дышит бренд Land Rover с показателем в 8,7 тысяч. Любопытно, что лидером по темпам роста в России стала марка Genesis, которая прибавила в популярности сразу 24% (в абсолютных числах это, правда, всего 2 276 автомобилей). А вот самой крупной потерей отметился бренд Jaguar, продажи которого сократились на 31,5% — до 1 738 единиц.

В численном выражении меньше всего автомобилей в премиальном сегменте смогли реализовать марки Cadillac (975 единиц) и Smart (746 машин).

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