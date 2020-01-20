«Новая газета» критикует Евгения Пригожина за международные инвестиции и борьбу с терроризмом

Спецкор «НГ» Денис Коротков выпустил статью «Вагнер. Первая нефть».

«Новая газета» опубликовала статью, в которой вновь попыталась связать петербургского бизнесмена Евгения Пригожина с ЧВК «Вагнер» и разработкой нефтегазовых месторождений в Сирии. Мы решили взглянуть на этот материал под непривычным углом и понять, а есть ли что-то предосудительное в том, что пытается доказать «Новая газета»?

В декабре 2019 года парламент Сирии одобрил заключение контрактов с российскими компаниями «Велада» и «Меркурий» на геологическую разведку и последующую разработку трёх нефтегазовых блоков в стране. Спустя месяц на это событие вдруг обратил своё внимание спецкор «Новой газеты» Денис Коротков и опубликовал статью «Вагнер. Первая нефть», в которой заявил, что «Велада» и «Меркурий» могут быть связаны с компанией «Конкорд» петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

Аргументация Короткова в статье получилась слабая, по сути всё расследование оказалось выстроено на заявлении некоей экс-сотрудницы «Меркурия», пожелавшей остаться неизвестной. Также пресс-служба «Конкорда», в ответе на поступивший от «Новой газеты» запрос, опровергла связи с упомянутыми компаниями. В такой ситуации возникает закономерный вопрос: а что же хотел сказать автор своей статьёй?

Известно, что ни «Велада», ни «Меркурий» не были замечены в какой-либо противоправной деятельности, поэтому связи с ними никоим образом дискредитировать «Конкорд» не могут. Следовательно, остаётся один вариант — «Новая газета» через статью Короткова попыталась связать Евгения Пригожина с Сирией. Возникает уже второй вопрос: если бы «Конкорд» действительно был связан с «Веладой» и «Меркурием», то что, собственно говоря, плохого в этом?

Международные инвестиции – это правильно

Как было объявлено ещё в декабре, упомянутые компании займутся разработкой газовых и нефтяных месторождений. Это совершенно новые объекты, и бизнесу предстоит сперва провести геологоразведку, организовать строительство добывающих скважин и наладить логистическую сеть. То есть они приведут в разорённую войной страну серьёзные инвестиции прежде, чем получат первую прибыль. Кроме того, все налоги с добытых энергоресурсов пойдут в бюджет Сирии, что также поможет местному правительству восстанавливать страну.

Для любой страны с разрушенной экономикой такая схема партнёрства – лучший вариант. Все местные нефтедобывающие компании за годы войны понесли серьёзные убытки, они не в состоянии обслуживать даже существующие блоки, не то что разрабатывать новые. Дамаск также не может направить бизнесу дотации из бюджета. Единственный выход из ситуации – внешние инвестиции.

В итоге получается, если верить версии «Новой газеты», Евгений Пригожин инвестирует в экономику Сирии в расчёте в будущем получить прибыль со своих вложений. Для любого бизнесмена это совершенно нормальная практика. Очевидно, что намерение инвестировать в развитие Сирии «Конкорду» в упрёк не поставить.

Борьба с терроризмом – это правильно

Ещё одна связь, которую попытался провести Коротков в своём тексте – между Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Это направление спецкор отрабатывает уже давно, но также безуспешно. До сих пор он не смог предоставить весомых доказательств связи бизнесмена с группой. Тем не менее, если допустить, что теория Короткова верна, то возникает всё тот же вопрос, что и с «Веладой» и «Меркурием»: и что в этом такого?

Если компилировать всю информацию о ЧВК «Вагнер», которая распространяется в соцсетях, то получаем следующее. Это группа профессиональных военных из России и других стран постсоветского пространства, которые добровольно сражаются на стороне правительственной сирийской армии против крупнейших в истории международных террористических группировок.

Если либеральные журналисты считают, что отвага и самопожертвование тех, кто ценой собственных жизней спасают мир от главной угрозы XXI века, достойны их осуждения, то это их право.

Мы обратились к политологу Юлии Стрелковой с просьбой дать экспертную оценку заявлениям Дениса Короткова и «Новой газеты».

«Даже если то, что написала «Новая газета», — правда, ничего плохого в том, что российские компании ведут бизнес в Сирии, нет. ЧВК «Вагнера», которую связывают с Евгением Пригожиным, участвовала в освобождении Сирии от террористов ИГИЛ*. И как итог — ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) был разгромлен.

Что это значит? Это значит, что были освобождены нефтегазовые месторождения Сирии, которые составляли значительную часть дохода террористов. Я напомню, что на деньги от незаконной добычи и контрабанды нефти ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) закупал вооружение, технику, платил своим боевикам жалованье, снимал пропагандистские ролики и вербовал новых последователей по всему миру. Сейчас это все в прошлом.

Сейчас российские компании, которые якобы связаны с Пригожиным, абсолютно законно и официально заключили договоры с сирийским парламентом. Известно об этом стало еще в начале декабря, об этом официально заявлял министр нефти САР Валид Муалем. Но «Новая газета» строит какие-то конспирологические теории, чтобы вывернуть все наизнанку.

«Новая газета» с самого начала пыталась дискредитировать российскую операцию против ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии. Теперь, когда ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) повержен, пытается дискредитировать российское сотрудничество с официальным Дамаском. Но вот только, я повторю, ничего плохого в том, что компании из РФ занимаются геологоразведкой и добычей нефти и газа, нет», — сказала Стрелкова.

Как следует из мнения эксперта, деятельность «Новой газеты» всецело направлена на попытки дискредитации России. Сейчас мы видим, как у журналистов либерального издания банально иссякла фантазия и они вынуждены смириться с реальностью. А реальность такова – российские воины спасли мир от ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), а российский бизнес охотно инвестирует в возрождение Сирии. И с этим либеральной прессе в итоге предстоит смириться.

* террористическая организация, запрещенная в РФ

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