Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»

20.01.2020, 15:12, Новости дня

Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев извинился за вызвавшие широкий общественный резонанс слова о представителях СМИ, информирует пресс-служба администрации руководителя региона.

«Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили. Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я – человек с доброй душой, прошу прощения», – передает его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что смысл его фразы неверно интерпретировали и исказили – Игнатьев пояснил, что имел в виду людей, которые называют себя журналистами, однако при этом единственной целью имеют дискредитацию власти любыми путями.

«Эти люди приезжают в Чувашию из других регионов, их с республикой ничего не связывает, они не гнушаются никакими средствами, будь то провокации, в которые втягиваются даже священнослужители, или публикация откровенной лжи», – сказал Игнатьев.

Он также призвал СМИ подвергать таких людей публичному порицанию.

Ранее сообщалось, что Игнатьев, поздравляя сотрудников СМИ с профессиональным праздником, призвал «мочить» журналистов, пишущих только ради того, чтобы «заработать на разных схемах».

Его высказывание осудили в Союзе журналистов РФ и в «Единой России», призвав главу региона извиниться.

Позже в пресс-службе сообщили, что фраза Игнатьева означала призывраскрывать сведения о способах заработка и мотивации пишущих «заказной» негатив.



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