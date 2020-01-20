Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»

Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев извинился за вызвавшие широкий общественный резонанс слова о представителях СМИ, информирует пресс-служба администрации руководителя региона.
«Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили. Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я – человек с доброй душой, прошу прощения», – передает его слова ТАСС.
Он подчеркнул, что смысл его фразы неверно интерпретировали и исказили – Игнатьев пояснил, что имел в виду людей, которые называют себя журналистами, однако при этом единственной целью имеют дискредитацию власти любыми путями.
«Эти люди приезжают в Чувашию из других регионов, их с республикой ничего не связывает, они не гнушаются никакими средствами, будь то провокации, в которые втягиваются даже священнослужители, или публикация откровенной лжи», – сказал Игнатьев.
Он также призвал СМИ подвергать таких людей публичному порицанию.
Ранее сообщалось, что Игнатьев, поздравляя сотрудников СМИ с профессиональным праздником, призвал «мочить» журналистов, пишущих только ради того, чтобы «заработать на разных схемах».
Его высказывание осудили в Союзе журналистов РФ и в «Единой России», призвав главу региона извиниться.
Позже в пресс-службе сообщили, что фраза Игнатьева означала призывраскрывать сведения о способах заработка и мотивации пишущих «заказной» негатив.
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