Левада: две трети россиян заявили о политзаключенных в стране. Это самый высокий показатель с 2004 года

20.01.2020, 15:11, Новости дня

Почти две трети россиян (63%) считают, что в стране есть люди, осужденные за свои политические взгляды или за стремление участвовать в политической жизни. Это говорится в новом опросе «Левада-Центра».

Это самый высокий показатель с 2004 года. Тогда о наличии политзаключенных заявил каждый второй опрошенный.  

Год назад о том, что в стране есть политзаключенные, заявляла половина опрошенных («определенно да» – 31%, «скорее да» – 19%). Самый низкий показатель зафиксировали в октябре 2007 года – тогда о наличии осужденных за своих политические взгляды говорили всего 40% респондентов («определенно да» – 16%, «скорее да» – 24%).

При этом на вопрос социологов «Чувствуете ли вы себя в нашем обществе свободным человеком?» большинство россиян (68%) ответили утвердительно.

Как объяснил «Медузе» директор «Левада-Центра» Лев Гудков, резкий рост ответов о политзаключенных стал эффектом дела Ивана Голунова, а также летних протестов и последовавшим за ними «московским делом».

Правозащитное общество «Мемориал» публикует сведения о тех, кто является политзаключенным в настоящее время, кто отбывает наказание в виде реального лишения свободы, находится под стражей или домашним арестом до вступления приговора в законную силу. В списках, в частности, значатся фигуранты дела «Сети», «Нового величия», «московского дела», а также преследуемые за религию Свидетели Иеговы.



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Последнее: Почти две трети россиян (63%) считают, что в стране есть люди, осужденные за свои политические взгляды или за стремление участвовать в политической жизни. Это говорится в новом опросе «Левада-Центра». Это самый высокий показатель с 2004 года. Тогда о наличии политзаключенных заявил каждый второй опрошенный.   Год назад о том, что в стране есть политзаключенные, заявляла половина опрошенных («определенно да» […]

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