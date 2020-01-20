Авторы расследования об экс-главе таможни Кыргызстана отказались публиковать опровержение

20.01.2020, 15:11, Новости дня

Киргизская служба Радио Свобода и издание Kloop на заседании суда 20 января отказались публиковать опровержения своих расследований о семействе Матраимовых. Рассмотрение дела о клевете идет в Бишкеке, бывший замглавы таможни Кыргызстана Раимбек Матраимов и его родственники требуют от журналистов опровергнуть информацию о том, что в Кыргызстане много лет действовала масштабная криминальная сеть с участием высокопоставленных чиновников.

По данным журналистов, клан семьи Абдукадыр из Китая контролировал оптовые поставки товаров на рынки Кыргызстана, нелегально ввозя их из-за границы, а чтобы таможня закрывала на это глаза, платил огромные взятки руководителям таможни, в частности лично Матраимову.

 

 

На заседании 20 января судья в частности спросила, не удалось ли журналистам и Матраимовым достичь примирения. Ранее адвокат Матраимовых заявила о возможности отказа от денежных претензий в случае публикации опровержений. Всего Матраимовы требуют от Радио Свобода, Kloop и 24.kg, а также от журналиста Радио Свобода Али Токтакунова более $850 тысяч за ущерб, нанесенный их репутации. 

Представитель Kloop Фатима Якупбаева на это ответила: «Мы не пришли к согласию по мирному соглашению. Процедура медиации требует конфиденциальности, но в нынешних условиях это невозможно. Истцы требуют публиковать опровержение, но Kloop писать опровержение не согласен».

Представитель киргизской службы Радио Свобода Акмат Алагушев также заявил, что «вопрос с опровержением неприемлем». 

«Но если будет другой вариант, то возможно обсуждение», – заметил он. В частности, представители обоих СМИ заявили, что готовы предоставить площадку истцам для освещения их позиции. 

Расследователи утверждают, что криминальная сеть, связанная с Матраимовым, была вскрыта, когда осенью 2019 года в Стамбуле был убит Айеркен Саймаити. Он профессионально занимался отмыванием денег от торговли на рынках. За пять лет, по его словам, отмыл около $700 миллионов через сеть специальных курьеров, которые вывозили деньги за границу, декларируя их как свои. 

 

После публикации расследования Раимбек Матраимов подал в суд на Радио Свобода, Kloop  и других расследователей, требуя опровергнуть его причастность к контрабанде и другим преступлениям. 

«Я не связан с этим никак: не видел никаких 700 млн долларов, не знаю никакого Айеркена Саймаити, не видел и не разговаривал с ним никогда», – заявил он. По словам Матраимова, правоохранительные органы Кыргызстана «проверяли его в течение семи месяцев», но «ничего на него не нашли»:



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