«Ливерпуль» победил «Манчестер Юнайтед», «Лестер» опустился на третье место в АПЛ. Результаты 23-го тура чемпионата Англии

19 января состоялось два заключительных матча 23-го тура чемпионата Англии, сообщает официальный сайт АПЛ.

«Бернли» – «Лестер» – 2:1

Голы: Вуд, 56, Вествуд, 79 – Барнс, 33

Нереализованный пенальти: Варди, 68 («Лестер»)

«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» – 2:0

Голы: Ван Дейк, 14, Салах, 90+3

Еще восемь матчей 23-го тура чемпионата Англии прошли 18 января. Результаты поединков можно посмотреть по ссылке.

Турнирная таблица чемпионата Англии:

Скриншот: premierleague.com

Скриншот: premierleague.com

Поединки 24-го тура чемпионата Англии пройдут с 21-го по 23 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 19 января состоялось два заключительных матча 23-го тура чемпионата Англии, сообщает официальный сайт АПЛ. «Бернли» – «Лестер» – 2:1 Голы: Вуд, 56, Вествуд, 79 – Барнс, 33 Нереализованный пенальти: Варди, 68 («Лестер») «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» – 2:0 Голы: Ван Дейк, 14, Салах, 90+3 Еще восемь матчей 23-го тура чемпионата Англии прошли 18 января. Результаты поединков можно посмотреть по ссылке. […]