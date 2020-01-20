«Ливерпуль» победил «Манчестер Юнайтед», «Лестер» опустился на третье место в АПЛ. Результаты 23-го тура чемпионата Англии

19 января состоялось два заключительных матча 23-го тура чемпионата Англии, сообщает официальный сайт АПЛ.
«Бернли» – «Лестер» – 2:1
Голы: Вуд, 56, Вествуд, 79 – Барнс, 33
Нереализованный пенальти: Варди, 68 («Лестер»)
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» – 2:0
Голы: Ван Дейк, 14, Салах, 90+3
Еще восемь матчей 23-го тура чемпионата Англии прошли 18 января. Результаты поединков можно посмотреть по ссылке.
Турнирная таблица чемпионата Англии:
Скриншот: premierleague.com
Скриншот: premierleague.com
Поединки 24-го тура чемпионата Англии пройдут с 21-го по 23 января.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 19 января состоялось два заключительных матча 23-го тура чемпионата Англии, сообщает официальный сайт АПЛ. «Бернли» – «Лестер» – 2:1 Голы: Вуд, 56, Вествуд, 79 – Барнс, 33 Нереализованный пенальти: Варди, 68 («Лестер») «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» – 2:0 Голы: Ван Дейк, 14, Салах, 90+3 Еще восемь матчей 23-го тура чемпионата Англии прошли 18 января. Результаты поединков можно посмотреть по ссылке. […]
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