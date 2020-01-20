Под Москвой пенсионерка зарубила невестку топором

20.01.2020, 15:05, Разное

В подмосковной деревне Бавыкино пенсионерка убила свою невестку. Правоохранители возбудили уголовное дело.

По предварительным данным, между женщинами произошла ссора, в ходе которой пенсионерка схватила топор и несколько раз ударила родственницу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, сообщает телеканал «360».

Злоумышленницу задержали. В ходе расследования выяснили, что пожилая женщина страдает шизофренией и состоит на учете в психоневрологическом диспансере, передает сайт «Подмосковье сегодня».



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Последнее: В подмосковной деревне Бавыкино пенсионерка убила свою невестку. Правоохранители возбудили уголовное дело. По предварительным данным, между женщинами произошла ссора, в ходе которой пенсионерка схватила топор и несколько раз ударила родственницу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, сообщает телеканал «360». Злоумышленницу задержали. В ходе расследования выяснили, что пожилая женщина страдает шизофренией и состоит на учете […]

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