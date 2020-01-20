Блогер Валентин Дегтярев обнаружил огромное метановое озеро на Марсе

20.01.2020, 15:04, Разное

Блогер Валентин Дегтярев, любитель истории и «виртуальной» археологии, обнаружил на Марсе огромных размеров озеро, но там не может существовать вода, отметил исследователь. Он полагает, что это кратер, образовавшийся из-за столкновения планеты с метеоритом, а в озере — застивший метан.
Обнаружить таинственное озеро Валентин Дегтярев смог при исследовании координат на картах Google Earth. Рассматривая Красную планету, блогера заинтересовало яркое пятно голубого цвета на отметке 70.669144°, 48.239188°. Сначала ученый предположил, что это обычно озеро, но затем пришел к выводу, что, скорее всего, воды там быть не может. Наверное, добавил эксперт, когда-то с планетой столкнулся метеорит, что привело к извержению метала изнутри на поверхность. Столкнувшись с очень низкой температурой в атмосфере, вещество моментально замерзло.

Если теория подтвердится, уверен исследователь, запасов хватит на сотни лет, что могут с пользой применить колонисты Марса. Если же в итоге в озере окажется вода, ее смогут добывать, применяя, к примеру, для отопления баз. Находку он назвал крайне интересной и таинственной, подчеркнув, что новые сведения могут свидетельствовать об обмане NASA касательно жизни на Марсе. Дегтярев предполагает, там она существовала, но до взрыва рядом планеты Фаэтон, которая в итоге и уничтожила атмосферу Красной планеты, сделав ее непригодной для существования.



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Последнее: Блогер Валентин Дегтярев, любитель истории и «виртуальной» археологии, обнаружил на Марсе огромных размеров озеро, но там не может существовать вода, отметил исследователь. Он полагает, что это кратер, образовавшийся из-за столкновения планеты с метеоритом, а в озере — застивший метан. Обнаружить таинственное озеро Валентин Дегтярев смог при исследовании координат на картах Google Earth. Рассматривая Красную планету, […]

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