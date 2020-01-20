Ученые обнаружили возле Солнца редкий астероид

Впервые был найден астероид, вращающийся ближе к Солнцу, чем к Венере — район, где астероиды считаются редкими и их сложно найти. Его обнаружили исследователи в Паломарской обсерватории в южной Калифорнии. После предупреждения Центра малых планет Международного астрономического союза наблюдатели по всему миру подтвердили и уточнили орбиту астероида.

Космическое тело под названием 2020 AV2 вращается вокруг Солнца один раз каждые 151 день по вытянутой траектории, которая удерживает его между орбитами Меркурия и Венеры. Такие астероиды, известные как Ватирас, впервые были изучены в 2012 году , но до сих пор никто их не нашел.

Астероид 2020 AV2 был обнаружен 4 января. Согласно компьютерному моделированию, Ватиры редки, они занимают только 0,22 процента от общего числа так называемых околоземных объектов. Ватира, вероятно, начинает свою жизнь в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером и заканчивает ее между Меркурием и Венерой после серии близких встреч со скалистыми планетами.

Моделирование показывает, что Ватира, как правило, не остается на орбите вокруг Солнца надолго — постоянные гравитационные рывки от близлежащих звезд и неравномерное солнечное нагревание в конечном итоге приводят к падению их на планету.

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