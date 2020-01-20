Новый посол США выразил надежду на сотрудничество с правительством России

Новый американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что рассчитывает на сотрудничество с российским правительством по важным вопросам, включая денуклеаризацию Корейского полуострова и Афганистан.

Дипломат отметил, что для него большая честь быть новым послом США в Москве. По его словам, сотрудничество стран по вопросам стратегической и борьбы с терроризмом сделало мир более безопасным, передает РИА «Новости».

«Существуют и другие области взаимодействия между нашими странами, по которым США и РФ должны продолжать сотрудничество: Арктика, исследование космоса, поиск мирного решения афганского вопроса и денуклеаризация Корейского полуострова. В качестве посла США в РФ я рассчитываю на сотрудничество с российским правительством по этим и другим важным вопросам, представляющим интерес для наших граждан», – сообщил Салливан.

Посол также заявил, что с нетерпением ждет возможности лучше узнать Россию, ее людей и культуру. «Быть послом – это больше, чем только работать над приоритетными вопросам государственной политики. Я с нетерпением жду возможности лучше узнать страну, ее людей и ее замечательную культуру. Я хотел бы сначала узнать Москву, а потом посетить другие российские города, включая Владивосток и Екатеринбург, где находятся наши генконсульства», – сообщил Салливан.

Власти США утвердили Салливана в должности посла в середине декабря. Посольство США заявило, что Салливан, который прибыл в Москву 16 января, надеется на улучшение отношений Москвы и Вашингтона.

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