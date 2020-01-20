Мишустин пообщался с Медведевым перед заседанием Совбеза

Премьер Михаил Мишустин перед заседанием Совбеза страны под председательством президента Владимира Путина пообщался с зампредом СБ, экс-председателем правительства Дмитрием Медведевым.
Это первое совещание с постоянными членами СБ, где Мишустин и Медведев оказались в новых должностях, передает РИА «Новости».
Ранее они виделись в пятницу в здании правительства, куда новый премьер приезжал на встречу с членами кабинета министром.
Медведев и Мишустин что-то долго обсуждали перед встречей с Путиным на заседании Совбеза pic.twitter.com/VX8p8903q0
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 20, 2020
Совещание Путина с членами СБ РФ состоялось в понедельник.
В среду Путин отправил в отставку правительство Медведева, в четверг подписал указ о назначении экс-главы ФНС Мишустина премьером.
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