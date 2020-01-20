Мишустин пообщался с Медведевым перед заседанием Совбеза

20.01.2020, 14:58, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин перед заседанием Совбеза страны под председательством президента Владимира Путина пообщался с зампредом СБ, экс-председателем правительства Дмитрием Медведевым.

Это первое совещание с постоянными членами СБ, где Мишустин и Медведев оказались в новых должностях, передает РИА «Новости».

Ранее они виделись в пятницу в здании правительства, куда новый премьер приезжал на встречу с членами кабинета министром.

Медведев и Мишустин что-то долго обсуждали перед встречей с Путиным на заседании Совбеза pic.twitter.com/VX8p8903q0

— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 20, 2020

Совещание Путина с членами СБ РФ состоялось в понедельник.

В среду Путин отправил в отставку правительство Медведева, в четверг подписал указ о назначении экс-главы ФНС Мишустина премьером.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Актриса Наталья Бочкарева, задержанная за хранение наркотиков в сентябре прошлого года, оштрафована судом на 30 тыс. рублей. Об этом информирует РИА «Новости». Напомним, в сентябре СМИ сообщали  о задержании актрисы с наркотиками в белье, было опубликовано видео задержания. Сама артистка назвала эту информацию ложью. Бочкареву также лишили водительских прав на один год и восемь месяцев и оштрафовали на 30 тыс. рублей […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика