В Китае запретят неразлагаемые пластиковые пакеты и одноразовые трубочки

20.01.2020, 14:57, Новости дня

Китайские власти разработали план по отказу от одноразового пластика. Он будет выполняться в течение следующих пяти лет, пишет Би-Би-Си.

Пакеты, сделанные из неразлагающегося пластика, будут запрещены к 2022 году, а в крупнейших городах страны — уже в конце 2020. К 2025 году правительство запретит использовать их для фасовки на производствах. Производство и продажа пакетов плотностью меньше 0,025 мм также будет запрещена.

Рестораны и кафе будут должны сократить использование одноразовой посуды на 30% и полностью отказаться от использования одноразовых трубочек из пластика.

В 2010 году, по разным подсчетам, страна произвела от 38 до 60 млн тонн пластиковых отходов.



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