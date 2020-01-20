«Мегзит», или «Золушка» наоборот. За что изгнали британских наследников и что будет с монархией

Голливудскую актрису Меган Маркл трудно считать Золушкой, но и для нее королевский бал закончился бегством из дворца и горьким разочарованием. А ведь все так хорошо начиналось. Головокружительный роман, за которым последовало свадебное торжество, обошедшееся королевской семье больше чем в 30 млн фунтов. Одно платье невесты чего стоило — изготовленное директором модного дома Givenchy из двухслойного белоснежного шелка особого качества, с пятиметровой фатой из прозрачной органзы, оно потрясло воображение сотен млн телезрителей, следивших за свадьбой в прямом эфире по всему миру.

Впрочем, проблемы обнаружились почти сразу же: значительная часть британского общества изначально была настроена к Меган враждебно. Да что же это такое: американка, актриска, разведенка, как она посмела — чудовищный мезальянс! Она никогда не сможет стать для Виндзоров своей, говорили многие. В соцсетях, да и в некоторых публикациях популярной бульварной прессы сквозил и расизм — только еще мулатки королевской семье не хватало!

Принца Гарри глубоко оскорбил снобизм и расизм соотечественников. В первый раз он попытался защитить свою тогда еще невесту Меган в октябре 2016 года, выступив с беспрецедентно резким и горьким заявлением. После красивой свадьбы и улыбок членов королевской семьи положение вроде бы стало исправляться. Королева старалась, чтобы интеграция новой принцессы шла гладко. Чего нельзя было сказать о некоторых других королевичах и придворных. Постепенно поток негативной информации о герцогине Сассекской стал нарастать: в бульварной прессе она изображается бездушной, лицемерной, расчетливой авантюристкой и интриганкой. А принц Гарри выглядит при этом безвольным подкаблучником, полностью подчинившимся капризам властной жены.

Бульварная пресса изображала Меган расчетливой авантюристкой и интриганкой, а Гарри — подкаблучником

Неофициальным лидером антимегановской кампании почти с самого начала был Пирс Морган, бывший главный редактор сначала супербульварной News of the World, а затем и Daily Mirror, а ныне один из самых влиятельных тележурналистов, ведущий популярной программы «Доброе утро, Британия» на телеканале ITV. Он, как полагают многие, внес особый вклад в то, что эта информационная война достигла нынешнего накала. Критики считают, что он одержим ненавистью к Меган.

Негативные публикации опираются на дворцовые сплетни и сведения из анонимных «осведомленных источников». Серьезные журналисты призывают относиться к ним критически, ведь авторы этих заметок не утруждают себя фактчекингом. К тому же, как отмечает председатель Рейтеровского института изучения журналистики Алан Расбриджер, бульварные издания трудно считать объективной стороной, ведь Гарри и Меган судятся почти со всеми ними — из-за публикации частной переписки между принцессой и ее отцом, а также в связи с обвинениями в подслушивании газетчиками телефонных разговоров.

Но, судя по всему, большинство «простых британцев» черпают данные именно из «желтой» прессы и телепередач вроде «Доброе утро, Британия». Это, кстати, показал и результат референдума 2016 года: вероятно, итоги голосования за Brexit были предопределены прежде всего позицией Daily Mail, The Sun и Daily Express. Им удалось убедить население: обожаемая королева Елизавета — за выход из Евросоюза. На самом деле королева сделала все, чтобы ее позиция осталась неизвестной, как и полагается монарху по неписанным, но неукоснительно соблюдаемым правилам.

В конце сентября прошлого года Гарри пошел на новый, еще более резкий шаг: он публично обвинил прессу и соцсети в развязывании «кампании травли» против его жены. Он заявил, что видит в происходящем повторение трагической судьбы своей матери принцессы Дианы, доведенной до отчаяния, а затем и гибели, недружелюбным отношением высокородных родственников и неустанным давлением охотников за сенсациями. «Я не могу описать, какую боль причиняет эта беспощадная пропаганда… сознательная и злонамеренная… Я потерял свою мать, а теперь должен наблюдать, как моя жена становится жертвой тех же могущественных сил», — говорилось в заявлении принца.

«Я потерял свою мать, а теперь должен наблюдать, как моя жена становится жертвой тех же сил»

Судя по всему, отчаянный поступок Гарри не нашел понимания ни со стороны его отца принца Чарльза, ни брата Уильяма, не говоря уже о штатных придворных. Для них это стало грубым нарушением этикета, королевского протокола, не позволяющего снисходить до переругивания с журналистами. И тогда отношения Гарри и его старшего брата резко испортились. С отцом, видимо, тоже стало все труднее находить общий язык. Разрыв, к огромному огорчению королевы, стал неизбежным.

Но осуществили его Гарри и Меган не самым тактичным образом. Их заявление о том, что они хотят отказаться от роли «старших членов королевской семьи», стало неожиданностью для всех — и для королевы тоже. В двух своих заявлениях она особенно подчеркивала, что ее внук остается любимым членом ее семьи и что она понимает стремление молодой пары к независимости. Но все же же их лишили титулов «королевских высочеств».

Заявление Гарри и Меган стало для королевы неожиданностью

Сказка ложь, да в ней намек… Смысл этой печальной истории в том, что столкновение с современностью и попытки в очередной раз адаптироваться к новым временам не проходят для британской монархии безболезненно. Поражает наивность огромного числа участников интернет-форумов, Twitter и других соцсетей. Огромное число британцев по-прежнему убеждены, что быть принцем или принцессой, членом королевской семьи — великая удача и счастье. Такая сладкая, гламурная и роскошная жизнь. На самом деле для того, чтобы получать от такой роли удовлетворение, надо быть либо нарциссом вроде Трампа, либо человеком, готовым принести себя в жертву ради священного долга. Только в таком случае можно выносить бесконечные разрезания ленточек, ежедневное пожимание тысяч и тысяч рук (что часто ведет к заболеванию кисти), необходимость сохранения при любых обстоятельствах неизменной радостной улыбки (от чего буквально сводит мышцы лица), невозможность хоть на секунду дать волю эмоциям, признаться, что тебе грустно или ты неважно себя чувствуешь. И так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, с редкими выходными и отпусками, во время которых тоже надо постоянно прятаться от любопытных взоров и камер вездесущих папарацци, и даже среди родственников и друзей никогда нельзя до конца расслабиться. Ежедневники членов королевской семьи расписаны на годы вперед. Это насилие над человеческой личностью.

Удивительный человек — королева Елизавета Вторая — является редким образчиком подобной жертвенности. Она считает, что не имеет права на слабости и должна мужественно нести свой крест. Что, видимо, и объясняет ее высочайший авторитет среди подданных-граждан. Но крайне трудно требовать такого самоотречения от современного человека нового поколения, и мудрая королева, в отличие от многих других, это хорошо понимает. Отсюда и ее великодушие по отношению к взбунтовавшемуся внуку и его жене.

Крайне трудно требовать самоотречения от человека нового поколения

Но Меган Маркл тоже наивна: неужели она не понимала, на что идет? Каково это быть членом семьи Виндзоров, каждый шаг которой, каждый чих и слово выносятся на суд общественности, часто в совершенно извращенном виде. Нет, она думала, что справится, что ее тепло примут и поддержат в королевской семье. Бросила профессию и родную страну, закрыла все свои аккаунты в соцсетях. Прошла обряд крещения в Англиканской церкви. Готовилась получить британское гражданство. Родила королеве замечательного правнука Арчи. И всё это оказалось напрасным. Не справилась, да и справиться, наверное, не могла.

Травившие Меган газетчики должны бы радоваться — они добились «Мегзита» (так по аналогии с Brexit называют изгнание «этого чужака» из королевской семьи). Но, видимо, чего они не ожидали, так это того, что популярный в народе принц примет ее сторону, предпочтет настоящую, живую семью странному существованию королевского высочества. В новом варианте сказки «Золушка» не только покинула дворец навсегда, но и принца увела с собой. Гарри, кстати, не похож на подкаблучника — он всегда был человеком с особым, личным взглядом на мир, да и в армии, в условиях афганской войны, показал мужество, боевые товарищи его обожают.

Пирс Морган, правда, не скрывает торжества, перенося свою ненависть и на принца. «Удивительно, что ей потребовалось так много времени, чтобы заставить Гарри бросить свою семью, монархию, военных и родину. Какая дрянь!». Но это высказывание вызвало резкую реакцию немалого числа людей. Депутат парламента от лейбористской партии Вес Стритинг написал в ответ: «То, как часть наших медиа обошлась с Меган, — вот это настоящий позор, а не так называемый «Мегзит».

Участники газетных форумов разделились на два непримиримых лагеря. Большинство осуждают решение Гарри и Меган, но немало и тех, кто поддерживает его. Типичный образчик доброго пожелания от участника под ником John Quintonadams: «Невозможно жить ложью, и принц Гарри решил, что с него довольно. Удачи ему, и пусть он станет счастливым отцом семейства в Северной Америке. Это гораздо, гораздо лучше!»

Адмирал лорд Вест написал в Twitter: «Это чрезвычайно грустная история. Мне очень жаль, что Гарри, после того как столь блистательно показал себя в армии, не будет больше связан с нашими вооруженными силами».

Но сослуживец принца Джеймс Вартон пишет: «Мне и радостно, и грустно. Я рад, что он и семья поступили по-своему и добились того, чего хотели. Хотя жаль, что королевская семья лишается сильного игрока, настоящей звезды. Но связь Гарри с военными, особенно с инвалидами войны, сохранится».

Не пожалеет ли Гарри о своем выборе? Все может быть, и никто, даже он сам, наверное, не сможет дать на этот счет уверенный ответ. Уцелеет ли монархия? Ну разумеется. Ее поддерживает огромный авторитет Елизаветы Второй. И пока она на троне, подобные скандалы не смогут расшатать этот столп британского общества. Но что будет после нее? Вот это вопрос еще более сложный.

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