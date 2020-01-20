Мнение: Фатальный кипяток

20.01.2020, 14:55, Разное

В Перми в мини-отеле «Карамель» прорвало трубу отопления. Пять человек погибли, трое – госпитализированы с ожогами в тяжелом состоянии.

Два месяца назад в Пензе люди на Lada Largus ехали в магазин, угодили в яму, образовавшуюся из-за размыва грунта в результате прорыва трубы с кипятком. Из автомобиля люди выбраться смогли, но погибли, получив смертельные ожоги.

В ноябре прошлого года я писал: неужели у погибших на роду было написано умереть так чудовищно нелепо? Или с нашим преступным бардаком в системе ЖКХ, любой из нас может погибнуть так нелепо?

Сейчас снова задаю этот же вопрос….

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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