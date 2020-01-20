Православные вспоминают Иоанна Крестителя

История праздника
Святой Иоанн Креститель жил аскетом в пустыне и совершал
священные омовения для очищения от грехов. Именно отсюда берет свое начало
таинство крещения. Именно ему выпала величайшая честь крестить Исуса Христа в
водах реки Иордан. После этого пророк засвидетельствовал людям о Явлении Пресвятой
Троицы в момент омовения Сына Божьего.
Таким образом, святой пророк Иоанн Креститель стал связующим
звеном между старой Ветхозаветной и Новозаветной Христовой Церковью. В
церковных песнопениях Иоанна Предтечу сравнивают с утренней звездой, которая
светит ярче других небесных светил и предвещает приход духовного Солнца – Христа.
Святой пророк был обезглавлен по приказу правителя Ирода
Антипы в результате интриг иудейской царицы Иродиады и ее дочери Саломеи. Нетленная
голова Иоанна Крестителя после отсечения была закопана в одном из поместий
Ирода. Согласно православной традиции, ее обретение происходило три раза.
Каждому из них посвящен отдельный праздник.
20 января православные празднуют Собор Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна из-за церковного обычая, согласно которому на следующий день
после Великих праздников принято вспоминать тех святых, которые каким-то
образом связаны с этим событием.
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Зимний свадебник: традиции на Собор Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна
В народном календаре Собор Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна 20 января называют также Иванов день, Иван Бражник или Зимний свадебник.
Он знаменует собой завершение постов и начало будничных хлопот.
По традиции с утра, перед едой и питьем, люди пили Крещенскую
воду, набранную на Иордани предыдущей ночью. В некоторых местах на праздник
было принято кормить домашнюю скотину обрядовыми блинами и хлебом-солью. Также
Зимний свадебник знаменовал собой начало периода сватовства и зимних свадеб.
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Народные приметы и гадания
Народная молва считала, что погода на Иванов день может
подсказать, чего ждать от лета. Если погода 20 января ясная, то стоит ждать засухи.
А пасмурная и снежная погода обещает обильный урожай в будущем.
Молитвы Иоанну Крестителю
Народная молва приписывает Иоанну Крестителю чудесную
возможность исцелять болезни головы. С такими просьбами к нему обращаются
многие православные. Также верующие обращаются к святому в заговорах и молитвах
ради избавления от порчи, нечистой силы, лихорадки, кровотечения, золотухи,
болезней скота. Считается, что Иоанн Креститель может уберечь человека от гнева
начальства.
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