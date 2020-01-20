Православные вспоминают Иоанна Крестителя

История праздника

Святой Иоанн Креститель жил аскетом в пустыне и совершал

священные омовения для очищения от грехов. Именно отсюда берет свое начало

таинство крещения. Именно ему выпала величайшая честь крестить Исуса Христа в

водах реки Иордан. После этого пророк засвидетельствовал людям о Явлении Пресвятой

Троицы в момент омовения Сына Божьего.

Таким образом, святой пророк Иоанн Креститель стал связующим

звеном между старой Ветхозаветной и Новозаветной Христовой Церковью. В

церковных песнопениях Иоанна Предтечу сравнивают с утренней звездой, которая

светит ярче других небесных светил и предвещает приход духовного Солнца – Христа.

Святой пророк был обезглавлен по приказу правителя Ирода

Антипы в результате интриг иудейской царицы Иродиады и ее дочери Саломеи. Нетленная

голова Иоанна Крестителя после отсечения была закопана в одном из поместий

Ирода. Согласно православной традиции, ее обретение происходило три раза.

Каждому из них посвящен отдельный праздник.

20 января православные празднуют Собор Предтечи и Крестителя

Господня Иоанна из-за церковного обычая, согласно которому на следующий день

после Великих праздников принято вспоминать тех святых, которые каким-то

образом связаны с этим событием.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ЭКЗЕГЕТЪ.РУ (@ekzeget) 19 Янв 2020 в 10:01 PST

Зимний свадебник: традиции на Собор Предтечи и Крестителя

Господня Иоанна

В народном календаре Собор Предтечи и Крестителя Господня

Иоанна 20 января называют также Иванов день, Иван Бражник или Зимний свадебник.

Он знаменует собой завершение постов и начало будничных хлопот.

По традиции с утра, перед едой и питьем, люди пили Крещенскую

воду, набранную на Иордани предыдущей ночью. В некоторых местах на праздник

было принято кормить домашнюю скотину обрядовыми блинами и хлебом-солью. Также

Зимний свадебник знаменовал собой начало периода сватовства и зимних свадеб.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ведущая Свадеб Ярослава (@slav.svadba_) 13 Янв 2020 в 12:01 PST

Народные приметы и гадания

Народная молва считала, что погода на Иванов день может

подсказать, чего ждать от лета. Если погода 20 января ясная, то стоит ждать засухи.

А пасмурная и снежная погода обещает обильный урожай в будущем.

Молитвы Иоанну Крестителю

Народная молва приписывает Иоанну Крестителю чудесную

возможность исцелять болезни головы. С такими просьбами к нему обращаются

многие православные. Также верующие обращаются к святому в заговорах и молитвах

ради избавления от порчи, нечистой силы, лихорадки, кровотечения, золотухи,

болезней скота. Считается, что Иоанн Креститель может уберечь человека от гнева

начальства.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Религия по самой своей идее должна помогать людям формировать личность. Это древний способ переплавки инфантильного существа в зрелое. Вместо детской грандиозности должно формироваться понимание, что на все — воля Божья, а возможности человека — от сих до сих. И долг твой — трудиться внутри этих границ. И благодарить Бога следует за его щедрость, и нельзя […]