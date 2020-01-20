В 2020 году Украина планирует открыть посольство в Албании

В 2020 году Украина откроет посольство в Албании. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 20 января в Киеве на совместном брифинге с главой ОБСЕ, премьер-министром Албании и министром по иностранным делам и делам Европы Эди Рамой, передает корреспонлент издания «ГОРДОН».
«Мы верим, что это будет не только успешный год взаимодействия в рамках ОБСЕ, он также станет годом расцвета отношений между Украиной и Албанией. Мы в этом году, например, собираемся открыть наше посольство в Тиране. Мы долгое время над этим работали. Мы надеемся, что этот шаг поможет нашим странам быть ближе друг к другу», – сказал Пристайко.
Сейчас дипломатические функции в Албании выполняет посольство Украины в Греции.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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