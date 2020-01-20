В СБУ заявили, что разоблачили военнослужащего-контрактника ВСУ, завербованного Россией

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила военнослужащего одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины, дислоцированной в Днепропетровской области, сообщает 20 января пресс-центр СБУ.

«Оперативники и следователи спецслужбы установили, что житель города Святогорск после начала военной агрессии РФ в Украине выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области, где добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР», – сказано в сообщении.

Там он был «завербован сотрудниками российских спецслужб».

«В начале 2019 года боевик выехал с временно оккупированной территории и поступил на военную службу в ряды Вооруженных сил Украины по контракту для выполнения задач ФСБ РФ по получению разведывательной информации в военной сфере. Злоумышленник собирал сведения, в частности, о дислокации военных частей ВСУ, в том числе в районе проведения Операции Объединенных сил, их перемещении, количестве, типе вооружения, личном составе, персональных данные командиров», – продолжили в СБУ.

Правоохранители «задержали уличенного контрразведкой СБУ агента российских спецслужб вблизи военной части при попытке передачи собранных разведданных».

Военнослужащему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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