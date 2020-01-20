В России впервые за 14 лет сменится генеральный прокурор

Президент России Владимир Путин в понедельник сообщил о своем намерении уволить Юрия Чайку с должности генерального прокурора России «в связи с переходом на другую работу». Об этом сообщили российские информационные агентства со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин, как сообщили в Кремле, предложил Совету Федерации, к компетенции которого относится утверждение кандидатуры генпрокурора России, дать согласие на назначение на эту должность Игоря Краснова, в настоящее время занимающего пост заместителя председателя Следственного комитета России.

68-летний Юрий Чайка, занимавший должность генпрокурора России с 2006 года, был в центре расследования коррупционных семейных связей в российской власти и бизнесе, которое было опубликовано в декабре 2015 года Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Игорь Краснов, которому 44 года, долгое время курировал расследование резонансных преступлений, в том числе убийство оппозиционного лидера Бориса Немцова и деятельность российских ультра-националистических группировок.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в понедельник, что ее палата рассмотрит вопрос об утверждении Краснова на должность генерального прокурора России уже 22 января.

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