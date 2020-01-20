«Голос и руки разъезжаются»: Макаревич нализался коньяка прямо перед выходом на сцену

«Когда мы работали по десять дней в городе – по

два концерта в день без выходных, перед вторым концертом выпивали мы грамм по 50 коньячку прямо тут, в артистическом буфете, просто чтобы связки

работали, это чисто медицинский прием, – признался Андрей Макаревич. – У Кутикова (Александр Кутиков, бас-гитарист, вокалист, продюсер – Прим. ред.) был

такой комбинезон в обтяжку,

который он, по-моему С какой-то поклонницы

снял, розовый, и там не было карманов. А у меня

карманы были. И вот идешь на сцену, он себя похлопает – карманов, а у меня есть в

кармане пятерочка, – я говорю, пойдем, Сань… В какой-то момент, а уже третий звонок, свет тенет, – я говорю, пойдем, Сань, чет все я тебя угощаю и угощаю».

Именно так Макаревич и нализался спиртного… «Он сбегал в гримерку,

взял деньги, говорит, так, два по сто дайте, чтобы Макар не думал, что я

какой-то жлоб. Мы выпили два по сто, и я сказал, Сань, я-то тебе по 50 всегда

наливал, а ты по 100, так что я должен ответить. И взял еще два по сто, продолжает Макаравич. – И мы

пошли работать. Я начинаю: «Возникает из недопетости на потребу растущим

хлопотам…»

«И вдруг у меня дикое ощущение, что голос и руки разъезжаются, то

есть я играю все правильно, но немножко в разных темпах. Я покрылся ледяным

потом, потому что вдруг понял – сидит 8 тысяч человек, и они сейчас это

заметят. Из меня этот коньяк вышел за минуту,

понимаешь, и таких экспериментов больше не ставилось», – цитирует Макаревича журнал «Авторадио».

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