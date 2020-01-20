Белоруссия приостановила переговоры с Россией по нефти

Минск приостановил переговоры с Москвой по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба», сообщили информированные источники.

«Москва и Минск, до сих пор не согласовавшие размер тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» через Белоруссию, приостановили переговоры», пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников.

По их мнению, даже если встречи продолжатся на этой неделе, то будут «номинальными». Скорее всего, стороны просто дождутся, пока ставка транзита не будет индексирована с 1 февраля автоматически в соответствии с межправсоглашением – на прогнозный размер инфляции (то есть 3,8%) плюс 3%.

Минск до сих пор требовал повышения тарифа на 2020 год на 16,6%. Последний раунд переговоров с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко провел 16 января исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак. Информации о новых встречах по нефтяному вопросу с представителями республики пока нет.

14 января вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой заявил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам нефти Украине, Польше, странам Балтии, Казахстану и Азербайджану. При этом Польша уже отказалась поставлять нефть в Белоруссию по «Дружбе». В тот же день стало известно, что премьер Латвии собрался в Минск для обсуждения поставок нефти.

Напомним, поставки российской нефти в Белоруссию прекратились в начале января. Возобновить поставки в небольших объемах согласилась лишь одна российская компания.

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