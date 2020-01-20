Скандалы: «Отпуск по цене московской квартиры»

Ксения Собчак и режиссер фильма «Содержанки» Константин Богомолов сняли на Мальдивах виллу за полтора миллиона (видео, фото)

Постновогодние каникулы Ксении Собчак и Константина Богомолова обходятся в такую сумму, что на эти деньги можно купить квартиру в Москве. И не какую-нибудь однушку на окраине столицы, а вполне себе респектабельное жилье в хорошем районе.

Начался отпуск звезд с того, что супруги, взяв с собой сына телеведущей Платона и дочь Богомолова, на частном самолете прилетели в Альпы на курорт Куршевель. Вволю накатавшись на горных лыжах и даже поставив на них Платона, семья отправилась на Мальдивы. Только аренда островной виллы в сутки обходится телеведущей и режиссеру в 25000 долларов! А ведь они намереваются там отдыхать как минимум 10 дней, а то и больше.

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Удобства виллы, правда, впечатляют. Там и детская горка, и сауна, и винный бар, не говоря уже о том, что усадьба очень просторная. Там есть несколько спален, а также гостиная, зона отдыха и многое другое. А в собственном бассейне, ровно посередине, находится джакузи, куда подведена горячая вода.

Оригинал материала: «7 Дней»

«7 Дней», 20.01.19, ««Стыдливо прикрыла пах»: Ксения Собчак сделала новое фото у бассейна»

Ксения Собчак будет наслаждаться идеальными Мальдивами ещё совсем недолго: скоро она вернётся в Москву, где с головой окунётся в работу. Напоследок телеведущая сделала яркую фотосессию у бассейна в соломенной шляпе и чёрной пляжной накидке.

Ксения приняла очень удачную позу, которая помогла ей скрыть все недостатки фигуры и подчеркнуть достоинства. Правда, фанаты не поняли, зачем она стыдливо сложила руки на зоне бикини? Может, хотела спрятать какую-то проблему от любопытных взоров или, наоборот, решила создать интригу на ровном месте. Забавно, что точно в такой же шляпе недавно снялась Анастасия Волочкова. Неужели Ксения начала подражать скандальной балерине?

«Какие ноги, загляденье», «Зарекалась же не обнажаться», «Всё прекрасно, кроме главной героини — шляпы! С Волочковой сняли?», «Стыдливо прикрыла пах… раздражение?», «С каждым годом все краше и мудрее», «Идеальный ракурс, руки бы только по-другому сложить», — комментируют кадр в Сети.

Собчак, напомним, проводит каникулы на вилле, аренда которой стоит 1,5 миллиона рублей. С собой на райские острова ведущая прихватила Константина Богомолова и друзей: Наталью Ионову с мужем Александром Чистяковым. К слову, в светских кругах до сих пор ходят слухи о том, что Ксения, ещё будучи в браке с Максимом Виторганом, отправляла мужу своей подруги откровенные фото. Говорили, что это едва не разрушило брак Ионовой с бизнесменом, но она в итоге смогла простить Собчак.

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