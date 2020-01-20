Новый глава ФНС назвал главную задачу ведомства

20.01.2020, 14:44, Новости дня

Новый руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров назвал основной задачей ведомства не сбор налогов в большом объеме, а «обеление рынка».

По словам Егорова, его подход к моделированию поведения налогоплательщика заключается в том, чтобы уплата налогов стала неизбежной, но в то же время максимально комфортной.

«Сначала оцениваешь, кто попадает под регулирование, сколько налогоплательщиков, потом смотришь, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения, если соответствует – начинаешь его тестировать на ограниченной группе, чтобы проверить, рабочая или нет модель», – сообщил глава ФНС в интервью газете «Ведомости».

Егоров сменил Михаила Мишустина на должности руководителя ФНС 17 января. До этого он был заместителем главы ведомства.



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