Названы победители премии Гильдии киноактеров США

19 января, в Лос-Анджелесе состоялась 26-я церемония награждения премией Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award). Трансляция вел в YouTube-канале телеканал TNT.

Лучшим актером назвали Хоакина Феникса («Джокер»), лучшей актрисой – Рене Зеллвегер («Джуди»). Лучшим актером второго плана – Брэда Питта («Однажды… в Голливуде») , аналогичный приз вручили Лоре Дерн («Брачная история») .

Призы за лучшую мужскую и женскую роли в телефильме или мини-сериале получили Сэм Рокуэлл («Фосси/Вердон») и Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»).

Лучшим актером драматическго сериала назвали Питера Динклэйджа («Игра престолов»), лучшей актрисой – Дженнифер Энистон ( «Утреннее шоу») . Лучшим актером комедийного сериала – Тони Шалуба («Удивительная миссис Мейзел»), лучшей актрисой в этой категории – Фиби Уоллер-Бридж («Флибег»).

В номинации «Лучший актерский состав» отметили ленту «Паразиты». Лучшим актерским составом в драматическом сериале назвали команду «Удивительной миссис Мейзел», лучшим каскадерским ансамблем – команду, работавшую в сериале

«Игра престолов» .

Премию Screen Actors Guild Award вручают в США с 1995 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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