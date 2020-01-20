Пристайко о поездке Зеленского в Оман: Мы в свое время все объясним

20.01.2020, 14:42, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины и Офис президента «в свое время» предоставят информацию о поездке президента Украины Владимира Зеленского в Оман, заявил 20 января журналистам глава украинского МИД Вадим Пристайко, сообщает LB.ua.

«Что касается поездки в Оман, очевидно, Министерство иностранных дел к этому процессу привлечено. Наше посольство там предоставляло и предоставляет организационное содействие всему этому визиту. Я знаю об интересе журналистского сообщества, ведь и мы, и администрация [Офис президента Украины] получаем запросы, на которые мы в свое время все вам объясним», – сказал Пристайко.

5 января «Страна» сообщила, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что «он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги». «В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне», – было сказано в сообщении.

До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман. Офис президента 5 января также проинформировал, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

Президент Украины прервал свою поездку в Оман в связ с катастрофой самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране 8 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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