Верховный суд Ирана призвал срочно выплатить компенсации семьям жертв крушения Boeing

Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси призвал власти страны незамедлительно выплатить компенсации семьям жертв крушения украинского самолета под Тегераном.
В частности, Раиси сообщил о «необходимости незамедлительно выплатить компенсации родственникам погибших в результате катастрофы украинского лайнера», передает ТАСС со ссылкой на агентство Тасним.
Кроме того, по его словам, «представители судебных властей Ирана связались по телефону с семьями всех иранцев, погибших в результате крушения самолета».
Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке: воздушное судно приняли за крылатую ракету. Подозреваемых в причастности к крушению лайнера арестовали.
Сообщалось, что власти Ирана пообещали передать украинской стороне бортовые самописцы сбитого самолета, однако похже Тегеран заявил, что еще не принял решение.
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