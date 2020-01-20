Автоновости: УАЗ назвал цены на «двухсотлетний» Patriot

УАЗ создал специальную серию «Патриота» под названием Antarctic Edition в честь отмечаемого в январе 200-летия «физического» открытия континента Антарктида, который был обнаружен в 1820 году кругосветной экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. И вот теперь производитель назвал цены новинки.

Цена новинки появилась на официальном сайте УАЗа в разделе комплектаций. Antarctic Edition стартует с 1 062 000 рублей.

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Кузов "арктического" внедорожника окрашен в белый перламутровый металлик, который сочетается с 16-дюймовыми стальными дисками черного цвета. За основу взяли комплектацию "Оптимум" и нагрузили ее набором полезного дополнительного оборудования с акцентом на "согревающие" опции. Присутствует "Зимний Пакет" с обогревом лобового стекла, подогревом и кожаной обивкой руля, а также передних и задних кресел. Дополнительный отопитель салона тоже имеется, а вот за предпусковой подогреватель с автономным отопителем нудно доплачивать отдельно.

Все внедорожники серии Antarctic Edition по умолчанию оснащены кондиционером и круиз-контролем, экспедиционным багажником с лестницей, противотуманками и набором бейджей, указывающих на принадлежность к "антарктической" группе машин. Технических изменений не произошло — Патриоты Antarctic Edition представлены в конфигурации с двигателем ЗМЗ Про на 2,7 л (149 л.с.), 5-ступенчатой МКП с раздаткой Dymos.

В качестве опций можно дозаказать климат-контроль с атермальными стеклами (16 500 рублей), мультимедийный комплекс с навигацией (35 000 рублей), блокировку заднего дифференциала заднего моста (39 000 рублей), парковочные датчики (12 000 рублей) и "Пакет оффроад" (55 000 рублей), куда входят лебедка и защита рулевых тяг.

Общий тираж УАЗ Патриот Antarctic Edition символично ограничили всего 200 экземплярами, а их производство стартует в марте 2020 года.

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