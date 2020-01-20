Чёрный кофе может снижать уровень сахара в крови и риск развития диабета

Специалисты American Diabetes Association недавно сообщили, что у людей, предпочитающих пить чёрный кофе, отмечается более низкий уровень инсулина и сахара в крови. Также употребление напитка рекомендуется пациентам с диабетом II типа и в целях профилактики развития данного заболевания.

В результате проведённого американскими учёными исследования удалось установить, что чёрный кофе может принести пользу людям, страдающим от диабета, так как безопасен для их здоровья и помогает контролировать уровень сахара в крови. Напиток приносит пользу благодаря полифенолам, в большом количестве имеющимся в его составе. Данные вещества обладают антиоксидантными свойствами, что в свою очередь предотвращает развитие воспалений, присущих при диабете II типа. Также отмечается, что напиток на 9% снижает риск развития названного заболевания.

При этом специалисты уточняют, что речь идёт о кофе без добавок в виде сахара, сиропа, молока или сливок. Даже обезжиренные продукты, добавляемые в напиток, содержат много углеводов и калорий, а это может отрицательно повлиять на уровень сахара в крови, особенно у людей с диабетом.

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