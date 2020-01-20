Ученые обнаружили ранее неизвестный науке вид летающих динозавров

Учёные обнаружили на территории Китая ранее неизвестный науке вид летающих динозавров. Скелет очень хорошо сохранился, что позволило детально изучить строение тела и даже густоту оперения особи.

Останки динозавра обнаружили в провинции Рехе и дали ему название Wulong bohaiensis. Найденный скелет принадлежал плотоядной особи, которая по размерам немного уступала современному ворону. Несмотря на это, у него был длинный хвост с двумя массивными перьями на конце. Морда покрыта чешуёй, а во рту много острых зубов. Лапы тоже отличаются наличием более острых и длинных когтей. Вероятнее всего, этот вид летающих динозавров охотился на небольших ящериц, птиц или рыб.

Благодаря хорошему образцу, сохранившем большую часть скелета и даже подобие пуха, учёные начали внимательно его изучать. В ходе исследования они отметили, что перед ними очень молодая особь. Таким образом теория, что у пернатых динозавров перья появлялись на этапе взросления, не подтверждается. Эксперты продолжают внимательно изучать найденные останки. Они объяснили, что эта находка может в корне перевернуть представление об эволюции современных птиц.

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