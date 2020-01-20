Ученый Леонид Ксанфомалити заявил об обнаружении жизни на Венере

Российский ученый и доктор физико-математических наук Леонид Ксанфомалити заявил о том, что ему удалось найти жизнь на Венере. Он подробно изучил фотоснимки поверхности планеты, сделанные советскими зондами, и установил, что на них запечатлены венерианские флора и фауна.

В период с 1975 по 1982 гг. СССР отправил к Венере несколько аппаратов, которым удалось сфотографировать поверхность планеты. Уже в то время они произвели сенсацию, поскольку специалисты обнаружили на них объекты, своим поведением напоминающие живых существ, наличие которых ставилось под сомнение из-за экстремальных климатических условий на Венере.

Свои работы Леонид Ксанфомалити опубликовал еще в 2011 году. Но тогда научное сообщество скептически отнеслось к исследованиям доктора наук. Некоторые объекты были названы деталями советского зонда, а другие являлись шумами на пленке, а не живыми существами. Теперь ученый заявляет, что советские аппараты запечатлели до 20 представителей флоры и фауны Венеры.

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