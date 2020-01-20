Ученый Леонид Ксанфомалити заявил об обнаружении жизни на Венере

20.01.2020, 14:31, Разное

Российский ученый и доктор физико-математических наук Леонид Ксанфомалити заявил о том, что ему удалось найти жизнь на Венере. Он подробно изучил фотоснимки поверхности планеты, сделанные советскими зондами, и установил, что на них запечатлены венерианские флора и фауна.
В период с 1975 по 1982 гг. СССР отправил к Венере несколько аппаратов, которым удалось сфотографировать поверхность планеты. Уже в то время они произвели сенсацию, поскольку специалисты обнаружили на них объекты, своим поведением напоминающие живых существ, наличие которых ставилось под сомнение из-за экстремальных климатических условий на Венере.

Свои работы Леонид Ксанфомалити опубликовал еще в 2011 году. Но тогда научное сообщество скептически отнеслось к исследованиям доктора наук. Некоторые объекты были названы деталями советского зонда, а другие являлись шумами на пленке, а не живыми существами. Теперь ученый заявляет, что советские аппараты запечатлели до 20 представителей флоры и фауны Венеры.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Управление СК по Брянской области проверяет законность отказа органов власти оформлять льготы 94-летней местной жительнице, дочь которой попросила президента Владимира Путина помочь в получении соцподдержки, информирует пресс-служба СУ СК. «Проводится доследственная проверка. Будет дана оценка правомерности отказа региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления в предоставлении льгот и выплат пожилой женщине», – передает ТАСС сообщение […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика