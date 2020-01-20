Генпрокурор России Юрий Чайка покинул свой пост

В пресс-службе президента РФ сообщили, что Юрий Чайка, ранее занимавший должность генерального прокурора покидает свой пост. Как уточнили в ведомстве, чиновник займет новую для себя должность.
На место Юрии Чайки, по рекомендации Владимира Путина, может прийти Игорь Краснов, заместитель председателя Следственного комитета. Как объяснил премьер-министр Дмитрий Медведев, президент был в праве назначить чиновника на эту должность и реализовал его, а с биографией нового кандидата на пост генпрокурора можно ознакомиться на официальном портале СК.
Совфед рассмотрит предложение главы РФ уже через два дня на собрании, а какую именно должность теперь убудет занимать Юрий Чайка, пока неизвестно.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Управление СК по Брянской области проверяет законность отказа органов власти оформлять льготы 94-летней местной жительнице, дочь которой попросила президента Владимира Путина помочь в получении соцподдержки, информирует пресс-служба СУ СК. «Проводится доследственная проверка. Будет дана оценка правомерности отказа региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления в предоставлении льгот и выплат пожилой женщине», – передает ТАСС сообщение […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Якутский шаман Габышев снова собрался в поход на Москву – «изгонять» Путина / 14 января
- В Госдуме прокомментировали новые правила стоянки транспорта в Москве / 27 ноября
- Драка в аэропорту Борисполь. Прокуратура сообщила о подозрении охраннику Ляшко / 3 декабря
- Рубль подешевел к доллару и евро / 10 декабря
- Кубанское село восстало после освобождения мужчины, признавшегося в убийстве работницы ДК / 13 января
- Гросу на концерте засветила сосок / 24 декабря
- Гаджеты: За рекордное время 3D-принтер создал жилой дом площадью 177 кв. метра / 20 января
- Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани – The Washington Post / 6 января