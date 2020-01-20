Генпрокурор России Юрий Чайка покинул свой пост

В пресс-службе президента РФ сообщили, что Юрий Чайка, ранее занимавший должность генерального прокурора покидает свой пост. Как уточнили в ведомстве, чиновник займет новую для себя должность.

На место Юрии Чайки, по рекомендации Владимира Путина, может прийти Игорь Краснов, заместитель председателя Следственного комитета. Как объяснил премьер-министр Дмитрий Медведев, президент был в праве назначить чиновника на эту должность и реализовал его, а с биографией нового кандидата на пост генпрокурора можно ознакомиться на официальном портале СК.

Совфед рассмотрит предложение главы РФ уже через два дня на собрании, а какую именно должность теперь убудет занимать Юрий Чайка, пока неизвестно.

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