Украинский баскетболист Михайлюк входит в топ-5 игроков НБА по проценту точности трехочковых

Украинский баскетболист «Детройта» Святослав Михайлюк входит в топ-5 баскетболистов НБА по проценту точности трехочковых бросков, сообщает ресурс Tribuna.ua.

Украинец в среднем за игру в этом сезоне НБА совершает 4,6 трехочковых бросков, средняя точность Михайлюка составляет 44,5%. Украинец занял в рейтинге пятое место.

Первое место с точностью в 53,3% занимает игрок «Милуоки» американец Джордж Хилл. Второй – баскетболист «Нью-Орлеана» Джей Джей Редик из США (46,5%). Третий – его соотечественник, игрок «Нью-Йорка» Маркус Моррис (45,9%).

В этом сезоне НБА Михайлюк провел за «Детройт» 38 игр, заработал в среднем за матч 8,2 очка и совершил 1,5 подбора.

После 43 поединков команда, в которой выступает украинец, занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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