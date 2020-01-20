Памела Андерсон снялась обнажённой для итальянской версии журнала Vanity Fair

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон на странице в Instagram поделилась снимками из фотосессии для итальянской версии журнала Vanity Fair. 52-летняя позировала перед камерой полностью обнажённой, продемонстрировав роскошные формы и вызвав восторженные отзывы подписчиков.
В недавней публикации Памела Андерсон обнародовала два снимка из откровенной фотосессии, на одном из которых запечатлена в чёрном полупрозрачном наряде, шляпе с крупными украшениями на полях и с макияжем, делающим акцент на подведённые стрелками глаза. На втором фото знаменитость сидит в профиль в покрытом белом тканью кресле. Актриса полностью обнажена, но при этом многие считают кадр «эстетичным и красивым», так как он сделан без «пошлости», в рамках «приличия».
В комментариях подписчики с удовольствием оценивают результаты фотосессии. Некоторые называют Андерсон «богиней», говоря, что с возрастом она становится только прекраснее, а стройности фигуры могут позавидовать даже юные девушки. В минувшем году модель также принимала участие в достаточно откровенной съёмке для австралийской версии мужского журнала Maxim, но тогда знаменитость предстала в открытом купальнике белого цвета.
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