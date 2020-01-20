Россельхознадзор спрогнозировал распространение АЧС в мире

Россельхознадзор прогнозирует дальнейшее распространение африканской чумы свиней (АЧС) в мире.
По сообщению ведомства, эта проблема была отмечена главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом в ходе конференции «Будущее глобального производства свинины в условиях угрозы АЧС», прошедшей в Берлине на полях Международной выставки «Зеленая неделя».
«Данкверт сказал, что распространение АЧС будет продолжаться и эта разрушительная болезнь может захватить все больше стран», – передает ТАСС сообщение Россельхознадзора.
Глава российского ведомства также отметил невозможность сохранения в нынешних условиях мелких хозяйств с низкой степенью биозащиты. Также большую роль в распространении АЧС играют дикие кабаны, в связи с чем необходим более серьезный подход к регуляции их численности.
В российском ведомстве сообщили, что все докладчики на конференции сошлись во мнении, что дальнейшее распространение АЧС не только принесет еще большие разрушительные последствия для сельского хозяйства и экономик пострадавших стран, но и окажет значительное влияние на весь мировой сельскохозяйственный рынок.
Напомним, в августе Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию продукции свиноводства из Болгарии и Словакии из-за ухудшения ситуации по африканской чуме свиней (АЧС).
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Американский исполнитель Дэвид Олни умер на сцене во время фестиваля в штате Флорида. Трагическое известие сообщил его подруга Эми Ригби в социальных сетях. По словам женщины, Олни внезапно прервал свое выступление, извинился перед зрителями и закрыл глаза. Слушатели подумали, что он уснул, и попытались разбудить его, однако мужчина не реагировал. Очевидцы экстренно вызвали скорую. Прибывшие […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В РФ Samsung объявила скидки до 50% на смартфоны, телевизоры и бытовую технику / 26 ноября
- Мнение: «Человеческая ошибка» / 12 января
- На двух МЦД произошел сбой в движении поездов / 29 ноября
- В России набирают популярность “гламурные” роды / 16 декабря
- Правительство России в полном составе уходит в отставку / 16 января
- Вдова Турчинского рассказала о поисках профессии дочери Ксении / 24 декабря
- Странный ролик старшей дочери Максима Виторгана вызвал недоумение в сети / 2 января
- Королева красоты разбилась в страшной аварии / 5 декабря