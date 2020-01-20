В РФ запретили создавать позитивный образ наркоманов

Верховный суд признал законной норму, согласно которой СМИ запрещается публиковать положительную информацию о наркозависимых.
Решение принято по иску издания «Батенька, да вы трансформер», представители которого просили признать незаконным пункт приказа МВД, Роспотребнадзора, Роскомнадзора и ФНС, позволяющего блокировать статьи о наркоманах, передает РИА «Новости».
Пункт запрещает публиковать сведения, «направленные на формирование у целевой аудитории положительного образа изготовителей, разработчиков и потребителей наркотиков».
«В удовлетворении административного искового заявления… отказать», – огласил решение судья Николай Романенков.
На заседании представитель истца Кирилл Коротеев заявил, что эта норма является ограничением свободы слова, общественной дискуссии и запрещает любые разговоры о наркотиках. Он отметил, что не каждое упоминание наркоманов в СМИ является пропагандой.
Ответчики настаивали, что создание положительного образа наркозависимого – пропаганда наркомании. Представитель Роскомнадзора заявил, что, согласно словам героини статьи издания, наркотики якобы позволяют ей сохранять фигуру.
«Массовое распространение наркотиков негативно сказывается на здоровье нации, и такая информация противоречит общественным интересам», – сказал юрист ведомства.
«Никакой научной разработки не нужно, это общепринятая норма – нельзя рекламировать наркоманию, нельзя рекламировать педофилию», – подчеркнул представитель МВД.
В 2019 году в РФ тема потребления наркотиков снова стала актуальной после публикации статьи «Героин – собственность модели» в издании «Батенька, да вы трансформер», в которой рассказывалось о наркоманке Тэо, 10 лет употребляющей тяжелые наркотики и не считающей, что они мешают ей жить. После публикации ее арестовали, а в Сети появилось видео, на котором показана героиновая ломка девушки.
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