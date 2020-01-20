Медики клиники Майо назвали признаки смертельного рака головного мозга

Медики американской клиники Майо (Рочестер, штат Миннесота) назвали основные признаки смертельного рака головного мозга. В первую очередь специалисты рекомендуют с большим вниманием относится к здоровью и не игнорировать регулярно возникающие головные боли, которые могут быть «предвестниками» серьёзного заболевания.
По словам медиков, симптомы онкологии головного мозга могут быть разнообразными, так как в большой степени зависят от вида новообразования, его размера, скорости развития и местоположения. Среди самых распространённых симптомов выделяют такие, как: тошнота, рвота, головные боли и помутнение зрения. Также поводом для консультации с врачами называют появляющиеся сложности с балансировкой тела, выполнением привычных повседневных задач, частичную потерю чувствительности в конечностях, нарушения речи, слуха, поведенческие и личностные изменения.
Кроме того, медики клиники Майо рассказали о различиях между видами опухолей головного мозга. Так, аденома, нейро- и глиобластомы развиваются в спинном или головном мозге и относятся глиальным новообразованиям. Менингиома «разрастается» из клеток арахноэндотелия, а акустическая невринома появляется в слуховом нерве. Перечисленные выше опухоли в основном являются доброкачественными, а вот медуллобластома – злокачественная и её первичный узел находится на средней линии мозжечка в задней черепной ямке.
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