Роман Гриценко в день рождения Ольги Бузовой рассказал, был ли у него секс с ней

Экс-ухажер Ольги Бузовой и участник проекта «План Б» Роман Гриценко сегодня опубликовал на своей странице в Instagram снимок с инста-блогером Лизой Шатиловой. В день рождения телеведущей молодой человек решил ответить, был ли между ними секс.
Роман Гриценко после отказа Ольги Бузовой в проекте «План Б» признался, что смог наладить свой бизнес, а вот о личной жизни умалчивает. Тем не менее, сегодня ночью молодой человек показал в своем микроблоге в Instagram снимок с инста-блогером Лизой Шатиловой, сопроводив его загадочными смайлами в виде влюбленной пары, многоточием и вопросом. Также он добавил ссылку на страницу девушки в Instagram.
Стоит напомнить, что Роман Гриценко долго ухаживал за Ольгой Бузовой, но расположения звезды добиться так и не смог. На проекте «План Б» звезда отказала мужчине, объяснив, что он не готов к серьезным отношениям. На данный момент, видимо, Гриценко находится в Санкт-Петербурге, там же проживает и Лиза Шатилова. В разделе Stories в Instagram она опубликовала несколько видеороликов, на одном из которых молодые люди отвечают на вопросы друг о друге.
Так, Лиза Шатилова спрашивает у Гриценко, был ли у него секс с Ольгой Бузовой. Молодой человек отмечает, что ему часто задают подобные вопросы, и это интересует всех. «Конечно же…» — отвечает экс-участник проекта «План Б», но на этом видео заканчивается.
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