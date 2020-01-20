Владимир Зеленский заявил о наладившемся диалоге с Владимиром Путиным

Владимир Зеленский, действующий глава Украины, в беседе с журналистами The Time of Israel рассказал, что смог добиться налаживания переговоров с Москвой. По словам политика, несколько бесед в формате телефонных и состоявшая не так давно встреча дали ожидаемый результат и отношения между странами стали теплее.
Между государствами уже провели обмен заключенными, при этом до момента налаживания отношений изоляция длилась три года. Теперь же стороны, видимо, услышали друг друга, главам стран удалось даже договориться о ведении переговоров в нормандском формате.
Украину Зеленский назвал самым большим государством из расположенных в Европе и добавил, что Владимир Путин понимает независимость соседнего государства и его суверенность, пишет издание «ПолитЭксперт».
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