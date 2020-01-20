Мнение: Залетела в 13 лет и испортила себе жизнь

Еще Набоков писал о нимфетках, чье призвание – соблазнять. Вот так одна и дособлазняла – теперь ходит с животом. Если бы не муж ребенка – история была бы не такой интересной. В Красноярском крае семиклассница находится на седьмой неделе беременности, а в качестве отца указывает на 10-летнего друга. Парень учится в четвертом классе другой школы, и, судя по соцсетям, состоит в «гражданском браке» с любимой..

В самой же школе говорят о том, что девочка – не ангел: толком не учится, прогуливает уроки и пакостит. Семья вообще состоит на учете из-за тяжелой болезни матери и невозможности отца уследить за тремя детьми.

История немного странная и запутанная. Кто в наше время поверит, что залетела девочка от десятилетнего ребенка? Здесь скорее замешано другое лицо постарше, тщательно скрывающее свое знакомство с нимфеткой. Ведь, как говорят многие, девочка могла просто показать на мальчика, так обычно поступают подростки в ее возрасте, умалчивая о настоящих виновниках. Ведь если «виноват» мальчик, то ему ничего не будет.

Однако, врач-педиатр говорит о том, что беременность в таком возрасте возможна: 50 на 50, так как они могли уже войти в репродуктивный возраст. Однако, многие в этом сомневаются. Экспертизу, отец ли ребенка 10-летний мальчик, можно будет провести после его рождения. К тому же врачи говорят, что мальчика до рождения ребенка можно будет проверить на репродуктивную способность при помощи экспертизы.

Каким бы расклад не вышел, история все-равно печальная. Девочка станет мамой уже в 14, и о детстве, снисхождении и дуракавалянии можно спокойно забыть. У кого хватило ума залететь в 13? Только у будущей яжматери, которую, понадеемся, обхаживал не этот мальчик. С любителем малолеток история будет выглядеть более логично, к тому же какая-то финансовая опека будет, пока папаня отсиживается в тюрьме за секс с несовершеннолетней.

Источник: Достало

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