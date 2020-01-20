Роскомнадзор сменил пресс-секретаря

Вместо Вадима Ампелонского пресс-секретарем Роскомнадзора назначена Елена Прохорова, которая ранее работала в «Вымпелкоме» и «Русале», информирует ведомство.

«20 января 2020 года приказом Роскомнадзора на должность помощника руководителя Роскомнадзора назначена Прохорова Елена Евгеньевна. На позиции помощника руководителя Роскомнадзора Елена Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря службы», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Указывается, что новый помощник должна заниматься обеспечением «полного и объективного информирования всех заинтересованных аудиторий» о работе службы, а также повышать прозрачность работы Рокомнадзора.

Прохорова работала помощником депутата Госдумы, затем в компаниях «Объединенная компания «Сибирский алюминий», «Русский алюминий», «Русал – Управляющая компания», в 2006 по 2015 годы в ОАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

Ампелонский был пресс-секретарем Роскомнадзора более шести лет, причины отставки не названы. Добавим, что в 2017 году он был фигурантом уголовного дела о растрате, однако в 2018 году оно было прекращено.

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