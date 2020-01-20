Песков посоветовал оставить политологам вопрос о «противостоянии» СК и Генпрокуратуры

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о противостоянии, которое якобы существует между Следственным комитетом и Генпрокуратурой.
В понедельник днем Кремль объявил, что президент Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генерального прокурора, занимавший которую Юрий Чайка переходит на другую работу.
В связи с этим журналисты поинтересовались у Пескова, как скажутся перестановки на «определенном противостоянии», которое якобы существует между СК и Генпрокуратурой.
«Вы рассуждаете о разных противостояниях и так далее… Это, наверное, удел аналитиков и политологов, мы в данном случае оставляем подобные вопросы без комментариев», – сказал он, передает РИА «Новости».
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