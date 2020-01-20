В Великобритании стартовали продажи Subaru XV 2020 модельного года

Японская компания Subaru запустила продажи кроссовера XV 2020 модельного года в Великобритании.

Указанное транспортное средство, имеющее новую гибридную трансмиссию e-Boxer, сочетает в себе 2-литровый бензиновый агрегат с непосредственным впрыском топлива, электродвигатель и литий-ионную батарею, установленную на полу багажника, что позволяет машине работать при нулевых выбросах со скоростью до 25 миль в час (40 км/ч).

Стоимость рассматриваемого автомобиля начинается от 30,99 тыс. фунтов стерлингов (40,3 тыс. долларов/36,33 тыс. евро). Данная машина представляет собой так называемый плавный промежуточный этап между транспортным средством с ДВС и электрокаром. Автомобиль уверенно себя чувствует в условиях бездорожья благодаря фирменной системе полного привода и клиренсу, равному 220 мм. Машина имеет буксировочную способность, составляющую 1270 кг.

Автомобиль был оснащен защитным механизмом EyeSight, который включает в себя экстренное торможение в случае угрозы столкновения, управление дроссельной заслонкой, помощь в удержании полосы движения, предупреждение о выезде за пределы полосы движения и адаптивный круиз-контроль. Мониторинг так называемых слепых зон, ассистент смены полосы движения и предупреждение о заднем перекрестном движении также включены в стандартную комплектацию системы обнаружения транспортных средств, двигающихся сзади.

От остальных моделей японского бренда XV отличают другой дизайн решетки радиатора с активным затвором, низкопрофильные рейлинги на крыше, новые рамки противотуманных фар, глянцевый черный задний спойлер, а также значок e-Boxer на передних крыльях и задней двери. Гибридная версия XV была оснащена светодиодными фарами с системой дальнего света, 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, задним защитным стеклом, бесключевым доступом и кнопкой запуска мотора.

Также машина имеет информационно-развлекательную систему с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, радио DAB, Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto. Камера заднего вида, климат-контроль на две зоны и подогрев передних сидений входят в стандартную комплектацию, а кожаная обивка, электрически регулируемое сиденье водителя, люк и спутниковая навигация включены в вариацию SE Premium.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Александр Домогаров-младший приступил к съемкам фильма «Пальма», в котором рассказывается реальная история, произошедшая в аэропорту Внуково в 1970-х. Оставленная в терминале собака несколько лет верно ждала возвращения своего хозяина, встречая каждый приземляющийся самолет Ил-18, на котором он когда-то улетел. Одну из ролей режиссер отдал своему отцу — популярному актеру Александру Домогарову. На днях съемочная командра […]