Озвучены предложения Путину рабочей группы по изменениям в Конституцию

Рабочая группа по разработке поправок в Конституцию направила президенту Владимиру Путину письмо, в котором предложила определить ключевые вопросы статуса Госсовета, а также его взаимодействия с инструментами госмеханизма.

«Одним из ключевых вопросов является определение роли и статуса Государственного совета. Считаем, что он должен иметь самостоятельное значение и быть эффективно встроен в государственный механизм… В этой связи серьёзной проработки требует вопрос о его соотнесении с другими инструментами государственного механизма, определение ключевых принципов его взаимодействия с ними», – говорится в письме сопредседателей рабочей группы на имя президента.

Кроме того, рабочая группа предлагает расширить компетенцию Конституционного суда РФ в части проверки конституционности принятых парламентом законов, передает РИА «Новости».

«В целях обеспечения принципа конституционной законности и прав граждан расширения требует компетенция Конституционного суда РФ в части проверки конституционности принятых парламентом законов, соответствующие поправки должны быть внесены в статью 125 Конституции РФ», – говорится в письме.

При этом, отмечают сопредседатели, проработки требует порядок осуществления этого полномочия. «При решении вопроса о проверке конституционности не только законов, но и иных актов следует четко определить, о каких именно актах идет речь», – говорится в письме.

Также предложено внести пункты об исполнении социальных обязательств государства в статьи 75 и 114 основного закона. «В целях развития конституционных гарантий исполнения государством своих социальных обязательств (минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума, достойное пенсионное обеспечение) рабочей группой выработаны предложения по внесению поправок в статью 75 Конституции РФ (о финансовых обязательствах государства). Также предложено прямо закрепить обязанность правительства РФ обеспечивать исполнение указанных обязательств (поправки в статью 114 Конституции РФ)», – указывается в письме.

Статья 75 входит в главу 3 Конституции («Федеративное устройство»), статья 114 – в главу 6 («Правительство РФ»).

Кроме того, поправки, которые предусматривают приоритет Конституции над международными договорами, предлагается внести в статью 79 (глава 3 основного закона – «Федеративное устройство»), передает ТАСС.

Напомним, Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил вынести на всероссийское голосование ряд поправок в Конституцию. В частности, глава государства предложил наделить Госдуму правом утверждать премьера и правительство. Президент, согласно предложению Путина, не сможет отклонить кандидатуры, которые поддержали депутаты.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о предложенной Путиным политической реформе, а также рассказывала о том, как менялась Конституция России.

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