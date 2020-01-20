Где и когда смотреть трансляцию «Оскара 2020»

Телеканал «Украина» проведет трансляцию 92-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии – «Оскар». Об этом сообщается на сайте телеканала.

Церемония вручения главной кинопремии Оскар-2020 состоится в ночь на 10 февраля. Начало церемонии вручения наград запланировано на 03.00 по киевскому времени

Прямая трансляция из театра «Долби» в Лос-Анджелесе будет проходить в 225 странах, в том числе и в Украине.

13 января американские киноакадемики назвали номинантов на премию Оскар-2020. Финальное голосование во всех категориях пройдет с 30 января по 4 февраля.

Со всеми номинантами в разных категориях премии «Оскар 2020» можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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