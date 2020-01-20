Где и когда смотреть трансляцию «Оскара 2020»

Телеканал «Украина» проведет трансляцию 92-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии – «Оскар». Об этом сообщается на сайте телеканала.
Церемония вручения главной кинопремии Оскар-2020 состоится в ночь на 10 февраля. Начало церемонии вручения наград запланировано на 03.00 по киевскому времени
Прямая трансляция из театра «Долби» в Лос-Анджелесе будет проходить в 225 странах, в том числе и в Украине.
13 января американские киноакадемики назвали номинантов на премию Оскар-2020. Финальное голосование во всех категориях пройдет с 30 января по 4 февраля.
Со всеми номинантами в разных категориях премии «Оскар 2020» можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Южной Корее сегодня объявили о первом случае заражения новым типом коронавируса, который ранее был зафиксирован в Китае. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Заболевшая женщина является гражданкой Китая. Женщина прибыла в международный аэропорт Инчхон в Сеуле. Она страдала от лихорадки, респираторных заболеваний и других симптомов нового коронавируса. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти / 10 января
- Волонтеры из города атомщиков привлекли сотрудников АЭС к уличному спорту / 3 декабря
- Гаджеты: Выявлена уязвимость в драйверах NVIDIA, позволяющая взломать компьютер / 26 декабря
- В США «что-то очень сильно не в порядке» — американцы всё чаще умирают молодыми / 27 ноября
- В Киеве на конференцию о легализации игорного бизнеса приехали представители российских компаний – СМИ / 18 декабря
- Еврейских активистов возмутило выступление российского фигуриста / 7 декабря
- СМИ: подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине запросил убежище в Германии / 8 декабря
- Медведев обозначил , во что будут вкладывать средства ФНБ / 25 ноября