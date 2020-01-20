Путин предложил назначить нового генпрокурора России

20.01.2020, 14:06, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета России Игоря Краснова на пост руководителя Генеральной прокуратуры РФ, сообщает 20 января пресс-служба Кремля.

«Юрий Чайка освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу», – сказано в сообщении.

Чайка занимал должность генпрокурора РФ с 2006 года.

44-летний Краснов в должности заместителя главы СК РФ курировал главное управление Следкома по расследованию особо важных дел и главное следственное управление.

15 января экс-премьер РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это связано с предложениями российского президента изменить конституцию страны. В тот же день Путин объявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности. Он сказал, что этот пост предложат Медведеву. Главой Совбеза РФ является президент. 16 января премьер-министром РФ Путин назначил Михаила Мишустина, который до этого возглавлял Федеральную налоговую службу.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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