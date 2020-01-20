Вопрос дня: Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

Минэкономики наконец подготовило проект постановления правительства, разрешающего покупку «красивых» автомобильных номеров через портал госуслуг. С января 2021 года желающие приобрести, например, знак А777МР, возможно, смогут сделать это, приняв участие в аукционе или заплатив повышенную пошлину.

Если документ примут, он может положить конец целой эпохе, во время которых в сознании россиян сформировалось понятие «блатных» и «красивых» госзнаков. Причем зачастую эти понятия пересекались – в нулевые стало модным выдать себя за сотрудника администрации президента или ФСБ и при этом надеяться, что магический номер спасет от сотрудников ГИБДД.

При этом надо отметить, что сегодня в РФ нет официальных списков, по крайней мере публичных, определяющих принадлежность автомобилей к той или иной структуре. Но такие списки существовали в течение 10 лет – с 1996 по 2006 годы. А практика пошла еще с советских времен – еще в конце 30-х армейским машинам для проезда на закрытые территории начали присваивать буквы МА. Стандартными такие действия стали в 60-х – свои серии были у первых лиц государства (МОС и МОЛ), у милиции и КГБ.

В РФ спецсерии официально ввели в январе 1996 года по инициативе главы ГАИ Владимира Федорова. Сам главный гаишник, ставший затем сенатором, рассказывал, что идея была в том, чтобы просто как-то пометить автомобили высокопоставленных лиц, не давая им при этом никаких преимуществ на дороге. Только вместо кода региона там появился российский триколор, а ведомствам приписали определенные буквенные комбинации.

Сперва это были следующие серии:

В 001 АА — В 299 АА – администрация президента

Р 001 АА — Р 999 АА – полпреды президента, высшие региональные чиновники

А 001 АС — А 100 АС – Совет Федерации

А 001 АМ — А 999 АМ – Госдума

А 001 АВ — А 999 АВ – правительство

А 001 АА — А 999 АА – ГУО, будущая ФСО

А 001 АК — А 100 АК – Конституционный суд

А 101 АК — А 200 АК – Верховный суд

А 201 АК — А 300 АК – Высший арбитражный суд

А 301 АК — А 400 АК – Генпрокуратура

А 001 АТ — А 100 АТ – ФАПСИ

А 501 АК — А 600 АК – Счетная палата

Но в начале 1997 года вышел приказ министра внутренних дел Анатолия Куликова, адресованный ГАИ, и он содержал следующий пункт: «Оказание содействия в безопасном проезде автомобилей с особыми государственными регистрационными знаками и запрещение их остановки и досмотра, за исключением случаев, когда имеется оперативная информация об использовании автомобилей в противоправных целях».

На бумаге все осталось так же – автомобили с «особыми» номерами можно было штрафовать, оформлять ДТП с их участием и так далее, только вот с тех пор запрещалось останавливать.

И в течение 10 лет мало что менялось – в целом было около 8 спецсерий, к которым различными постановлениями правительства приписывали новые ведомства или должностных лиц. Меняться могли и цифровые комбинации, но буквы были примерно те же:

В…АА

Р…АА

А..АВ

А…АС

А…АМ

А…АО

А…АК

А…АР

Все изменилось в конце 2006 года. После ряда скандалов с участием машин с триколорами Владимир Путин поручил ведомствам в срочном порядке начать снимать «флаги». С 1 февраля 2007-го новые нормы вступили в силу официально – никаких триколоров на номерах больше не было, как и официально публикуемых «перечней» и «списков» спецсерий. Тогдашний заместитель министра внутренних дел Александр Чекалин даже утверждал, что как минимум все депутаты и сенаторы пересядут на обычные номера.

И отчасти это действительно произошло – немалая часть «особых» номеров была ликвидирована и затем попала в руки обычных граждан. Что, правда, впоследствии породило «серый» рынок перепродаж таких госзнаков.

При этом спецсерии все же остались – просто без триколора. Это подтверждал впоследствии и сам Владимир Федоров, ездивший по Москве в должности сенатора на автомобиле с номером А100МР77. Как говорил бывший гаишник, серия АМР принадлежит МВД. Однако сейчас она известна прежде всего как закрепленная за администрацией президента. Но, судя по всему, не только за ней.

Номера АМР появились вскоре после отмены «флаговых» регистрационных знаков, и приковали к себе особое внимание россиян они в период борьбы с мигалками. В интернете даже возникли ресурсы, где энтузиасты отслеживали все автомобили с такими номерами и делились информацией об их владельцах. С 2007 по 2015 год они насчитали в стране около тысячи таких машин. И даже составили приблизительный список ведомств, ими обладающих (под разными цифровыми сериями): администрация президента, ФСБ, МВД, губернаторы, Государственная фельдъегерская служба, правительство, Минобороны, Госдума, Совет Федерации, Следственный комитет.

Но присутствие в списке обладателей АМР не означает, что у различных служб не может быть своих, отдельных, серий. За Следственным комитетом, к примеру, замечали серию СКР, РМР приписывают прокураторе, ЕКХ – ФСО, и так далее. При этом стоит отметить, что ввиду огромного количества буквенно-цифровых комбинаций львиная доля таких номеров встречается и среди частных лиц – они могли их как получить случайно, так и приобрести у посредников.

Среди других, еще более-менее «живых» серий, специалисты по «красивым» номерам отмечают КММ77 (пожарная охрана), ММР77 (ФСБ), АММ99 (депутаты Госдумы), КОО77 (Конституционный суд), ТМР77 (космонавты). Совсем не факт, что машина с такими знаками, встретившаяся вам на дороге, окажется ведомственной или принадлежащей известному космонавту, однако такая вероятность все еще есть.

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