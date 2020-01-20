Мишустин пока не представил Путину новое правительство

Премьер Михаил Мишустин еще не представил президенту Владимиру Путину доклад о новом составе правительства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, если бы такой доклад состоялся, мы бы вас проинформировали. Срок еще не истек», – передает его слова ТАСС.
Песков добавил, что Мишустин представит доклад «в течение конституционного срока».
В конце прошлой недели источник заявлял, что состав нового правительства станет известен к началу следующей недели. По его данным, структуру и состав кабинета министров объявят до вторника.
В среду Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, а в четверг подписал указ о назначении экс-главы ФНС Михаила Мишустина премьером.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Гемато-энцефалический барьер (ГЭБ) защищает мозг от циркулирующих в крови микроорганизмов, токсинов и других веществ словно вышибала у входа в ночной клуб. Но у такой мощной охраны есть и минусы: ГЭБ затрудняет лечение многих заболеваний мозга, не пропуская даже лекарственные средства. Но, возможно, такая защита эффективна не круглые сутки. Уже давно учёные предположили, что время приёма […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Психолог Альдо Сивико рассказал, почему не срабатывают новогодние обещания / 30 декабря
- На юго-востоке Москвы нашли труп женщины / 4 декабря
- «Бесстыдство!»: Мазаев возмущен издевательством над перенесшим инсульт Носковым / 27 ноября
- Мнение: Сила Сибири-2 / 5 декабря
- «Повторила судьбу Заворотнюк»: облысевшая жена Солнцева слегла из-за страшной болезни / 26 ноября
- Линия Обороны: Подарок / 27 ноября
- Повышение ставки утильсбора привело к подорожанию автомобилей / 20 января
- Эксперты назвали наиболее полезные калорийные продукты / 15 декабря