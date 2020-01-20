Мишустин пока не представил Путину новое правительство

20.01.2020, 14:05, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин еще не представил президенту Владимиру Путину доклад о новом составе правительства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, если бы такой доклад состоялся, мы бы вас проинформировали. Срок еще не истек», – передает его слова ТАСС.

Песков добавил, что Мишустин представит доклад «в течение конституционного срока».

В конце прошлой недели источник заявлял, что состав нового правительства станет известен к началу следующей недели. По его данным, структуру и состав кабинета министров объявят до вторника.

В среду Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, а в четверг подписал указ о назначении экс-главы ФНС Михаила Мишустина премьером.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Гемато-энцефалический барьер (ГЭБ) защищает мозг от циркулирующих в крови микроорганизмов, токсинов и других веществ словно вышибала у входа в ночной клуб. Но у такой мощной охраны есть и минусы: ГЭБ затрудняет лечение многих заболеваний мозга, не пропуская даже лекарственные средства. Но, возможно, такая защита эффективна не круглые сутки. Уже давно учёные предположили, что время приёма […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика