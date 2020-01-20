Ученые обнаружили место зарождения магнитных бурь

Учёные проанализировали данные NASA и обнаружили место зарождения магнитных бурь. Оказалось, что они возникают в непосредственной близости от Земли.

Расстояние образования магнитных бурь насчитывает всего 38 тыс. километров от поверхности планеты. Именно на этой высоте находится подавляющее большинство спутников GPS и метеорологических служб. Благодаря новым данным, исследователи пересмотрели всю имеющуюся информацию о магнитных бурях и степени воздействия их на поверхность планеты. Также они намерены произвести новые расчёты с целью обезопасить людей в космосе от негативного влияния заряженных частиц.

Магнитные бури представляют серьёзную опасность для астронавтов на МКС, так как там люди не защищены от негативного влияния магнитным полем Земли. От заряженных частиц страдает электроника в космосе и на планете. Одна мощная магнитная буря может полностью обесточить целую страну, что приведёт к многомиллиардным убыткам. Именно поэтому изучение этого феномена крайне важно для современных учёных.

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