Людмила Поргина знала, что в Николая Караченцова была тайно влюблена Ольга Кабо

20.01.2020, 14:04, Разное

Вдова советского и российского актера Николая Караченцова Людмила Поргина призналась, что в ее супруга была тайно влюблена Ольга Кабо. Об этом она пояснила в передаче Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».
В программе Людмилу Поргину попросили подтвердить или опровергнуть слухи о том, что Ольга Кабо ранее испытывала чувства к Николаю Караченцову. На это вдова ответила, что у нее из-за этого случился серьезный разговор с супругом. Она спросила у мужа, испытывает ли он какие-либо чувства к актрисе, но в тот момент он никаких видов на нее не имел.

Людмила Поргина знала, что Ольга Кабо была тайно влюблена в Николая Караченцова. И если бы ее супруг захотел уйти из семьи, чтобы строить новые отношения, то она никогда бы не стала его удерживать. Однако муж был с семьей до конца жизни. Людмила Поргина отметила, что не обижается на Ольгу Кабо, а, наоборот, восхищается ее красотой и пластикой, перед которой многие мужчины не смогли бы устоять.



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