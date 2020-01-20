Брэда Питта и Дженнифер Энистон заметили обнимающимися на красной дорожке премии SAG Awards

В Лос-Анджелесе 19 января состоялась церемония вручения престижной кинопремии SAG Awards. На красной дорожке мероприятия появились Дженнифер Энистон и Брэд Питт, впервые после развода проявившие на публике дружеское участие по отношению друг к другу. Экс-супругов запечатлели обнимающимися и держащимися за руки.

Дженнифер Энистон получила статуэтку SAG Awards за роль в сериале «Утреннее шоу». Выходя на сцену за наградой актриса продемонстрировала большой спектр эмоций – от искреннего удивления и растерянности до радости, вызвавшей слёзы на глазах. Брэд Питт тоже получил награду за воплощение на экране Клиффа Бута в фильме Квентина Тарантино «Однажды в…Голливуде». Актёр покорил гостей церемонии счастливой улыбкой и схожим с повседневным нарядом – с расстёгнутым воротником рубашки, в бейсболке и без галстука.

Немного позже Питт и Энистон встретились на красной дорожке, где позировали с заветными статуэтками в реках. Экс-супруги коротко поздравили друг друга с победой и обнялись. До этого почти 15 лет актёры избегали встреч на публике, но сейчас, вероятно, решили не скрывать дружеские отношения.

i am SCREAMING pic.twitter.com/RZdsBFmpxE

— Nisha Chittal (@NishaChittal) 20 січня 2020 р.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Южной Корее сегодня объявили о первом случае заражения новым типом коронавируса, который ранее был зафиксирован в Китае. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Заболевшая женщина является гражданкой Китая. Женщина прибыла в международный аэропорт Инчхон в Сеуле. Она страдала от лихорадки, респираторных заболеваний и других симптомов нового коронавируса. […]