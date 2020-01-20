Брэда Питта и Дженнифер Энистон заметили обнимающимися на красной дорожке премии SAG Awards

20.01.2020, 14:04, Разное

В Лос-Анджелесе 19 января состоялась церемония вручения престижной кинопремии SAG Awards. На красной дорожке мероприятия появились Дженнифер Энистон и Брэд Питт, впервые после развода проявившие на публике дружеское участие по отношению друг к другу. Экс-супругов запечатлели обнимающимися и держащимися за руки.
Дженнифер Энистон получила статуэтку SAG Awards за роль в сериале «Утреннее шоу». Выходя на сцену за наградой актриса продемонстрировала большой спектр эмоций – от искреннего удивления и растерянности до радости, вызвавшей слёзы на глазах. Брэд Питт тоже получил награду за воплощение на экране Клиффа Бута в фильме Квентина Тарантино «Однажды в…Голливуде». Актёр покорил гостей церемонии счастливой улыбкой и схожим с повседневным нарядом – с расстёгнутым воротником рубашки, в бейсболке и без галстука.

Немного позже Питт и Энистон встретились на красной дорожке, где позировали с заветными статуэтками в реках. Экс-супруги коротко поздравили друг друга с победой и обнялись. До этого почти 15 лет актёры избегали встреч на публике, но сейчас, вероятно, решили не скрывать дружеские отношения.

i am SCREAMING pic.twitter.com/RZdsBFmpxE

— Nisha Chittal (@NishaChittal) 20 січня 2020 р.



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