Дочь Кэмерон Диас и Бенджи Мэддена: стала известна точная дата рождения и другие детали появления малышки на свет

У Кэмерон Диас с мужем Бенджи Мэдденом родилась дочь Рэддикс, о чем сама актриса рассказала в Instagram несколько недель назад, но тогда она ограничилась лишь текстовым сообщением без фото. И спустя три недели в сети появились первые подробности рождения малышки.

В распоряжение издания The Blast попало свидетельство о рождении девочки. Из него мы наконец узнали точную дату ее появления на свет — 30 декабря 2019 года в частной больнице Cedars Sinai Medical Center в Беверли-Хиллз. Фанаты актрисы удивились, узнав не одно, а целых два средних имени малышки. Согласно документу, дочь Кэмерон зовут Рэддикс Хлое Уайлдфлауэр (или «полевой цветок») Мэдден. Журналисты предположили, что идею с двойным вторым именем родители позаимствовали у брата Бенджи, Джоэля Мэддена, и его жены Николь Ричи, которые дали такие имена своим детям.

Свидетельство о рождении Рэддикс

Почему же Хлое Уайлдфлауэр? Поклонники актрисы увидели в этом связь с подругой Кэмерон Диас Дрю Бэрримор, которую в интервью ET год назад она назвала «больше чем подругой, даже сестрой». Дело в том, что автобиография, которую Дрю опубликовала в 2015 году и в которой она часто упоминает Кэмерон, называется именно так — Wildflower.

Также благодаря свидетельству, по-видимому, подтвердилась версия с суррогатным материнством. В графе «Биологическая мать» значится некая фамилия, скрытая для сохранения конфиденциальности черным прямоугольником, а рядом в графе «Отношение к ребенку» написано Power of attorney. Последнее можно перевести как «доверенность».

Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден

Напомним, с гитаристом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом Кэмерон Диас познакомилась на баскетбольном матче в 2004 году. Однако встречаться они начали намного позже — лишь через 10 лет. Свела будущих супругов Николь Ричи, которая замужем за братом Бенджи — Джоэлем Мэдденом. 5 января 2015 года Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден сыграли свадьбу в Лос-Анджелесе. В этом же году состоялась премьера мюзикла «Энни», одну из главных ролей в котором исполнила Диас. С тех пор новые фильмы с ее участием не выходили.

Звезда «Ангелов Чарли» и доброго десятка романтических комедий уже несколько лет как пропала с радаров и красных дорожек и крайне редко дает интервью, однако в августе прошлого года она сделала исключение ради 25-летия американского InStyle. В откровенном интервью Кэмерон поделилась своими мыслями о старении и браке.

Я думаю, после сорока наступает лучшее десятилетие в жизни. Ты просто должна быть честной с самой собой и быть готовой к переменам, которые принесет анализ прошлых лет. Ты должна посмотреть на свое поведение, увидеть, что сработало, а что нет. Ты должна перестать беспокоиться по любому поводу. С тебя хватит! Тебе все равно. Мне точно все равно. И это такое облегчение. Ты также начинаешь отслеживать физические изменения в себе и понимать, что ты ничего не можешь сделать по этому поводу. Потом оглядываешься назад и думаешь: Боже, я ненавидела себя в этот момент, но посмотрите, какой молодой я была». Или же: «Надеюсь, у меня есть в запасе следующие 40 лет, в течение которых я также буду смотреть старые снимки и поражаться». Я знаю, что прямо сейчас я нахожусь в лучшем своем моменте и никогда не стану моложе. Я — 47-летняя женщина, которая довольна собой,

— рассказывала Кэмерон.

Прямо сейчас я просто хочу построить крепкие искренние отношения с друзьями и близкими. Конечно, это касается и моего мужа (музыканта Бенджи Мэддена — прим. ред.). Решение выйти за него замуж было лучшим, которое я когда-либо принимала. Мой муж — лучший. Он самый прекрасный человек и потрясающий партнер. Сам же брак — определенно сложная вещь, над которой нужно много работать. И ты должен быть с тем, кто готов пройти этот путь вместе с тобой, потому что в браке не бывает работы на 60% и 40%. Это всегда 50 на 50, и точка. Всегда. Не знаю, была ли я готова к этому, когда выходила замуж, но я знала, что Бенджи особенный. Он хороший человек, и он не притворяется. Это так удивительно.

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